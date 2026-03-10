Goal.com
USMNT roster predictions GFXGOAL
Ryan Tolmich

Traducido por

Proyección de la convocatoria de Mauricio Pochettino para la selección estadounidense en marzo: ¿Últimas pruebas para Johnny Cardoso, Yunus Musah y Gio Reyna de cara al Mundial?

GOAL analiza qué jugadores podrían participar en marzo y cuáles tendrán que cruzar los dedos para tener una oportunidad más de clasificarse para el Mundial.

A los ojos del seleccionador de la selección masculina de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, el Mundial comienza efectivamente en marzo. Es el momento de subir la intensidad a un nuevo nivel y de que los miembros de la selección nacional sientan la presión y la emoción que conlleva este torneo. Todo se está volviendo muy real, y el siguiente paso en el camino hacia el Mundial serán los dos amistosos de marzo contra Bélgica y Portugal.

De cara a esos amistosos, Pochettino ha mantenido a los jugadores en vilo. Cree que hay 75 jugadores en la estratosfera de la selección estadounidense que deben sentir que tienen posibilidades de jugar este verano. Es una muestra de cómo Pochettino está tratando estas carreras en curso, que aparentemente se decidirán en el último segundo.

Sin embargo, no puede convocar a 75 jugadores para esta concentración, y hay algunos factores que influyen a la hora de valorar a los veinte y tantos jugadores que llevará a Atlanta para estos partidos. Con la temporada aún en sus inicios, ¿a cuántos jugadores de la MLS convocará? ¿Qué jugadores tendrán esa última oportunidad de demostrar que están preparados para el Mundial? ¿Hay algún outsider que pueda dar la sorpresa en el último momento?

Teniendo esto en cuenta, GOAL analiza cómo podría ser la selección de 26 jugadores de la USMNT para los próximos amistosos...

    PORTEROS

    Selección de GOAL: Matt Freese, Jonathan Klinsmann, Patrick Schulte, Matt Turner

    En la mezcla: Ethan Horvath, Chris Brady, Roman Celentano, Diego Kochen, Zack Steffen

    La selección estadounidense ha estado jugando con cuatro porteros en los últimos campamentos, así que seguiremos con eso para este último. No habrá forma de evitar la MLS aquí, dado que la mayor parte de este grupo juega allí y la importancia que tienen estos partidos para todos los involucrados.

    Pochettino podría optar por dos caminos en esta concentración. Podría quedarse con Freese, dando al NYCFC dos partidos más contra rivales de alto nivel para ganar confianza de cara al Mundial. O podría alinear a una de las otras opciones de la concentración, dándoles una última oportunidad para demostrar por qué deberían ser ellos los elegidos de cara al verano. Probablemente sabremos cuál es la postura de Pochettino con respecto a la portería en función de quién sea el titular en el primer partido.

    DEFENSORES

    Selección de GOAL: Max Arfsten, Noahkai Banks, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Tim Weah

    En la mezcla: Tristan Blackmon, John Tolkin, Joe Scally, Auston Trusty, Walker Zimmerman

    Hay algunas decisiones interesantes aquí. Empezaremos por el centro de la defensa con el mayor interrogante del grupo: Banks. Ha florecido con el Augsburgo desde su última convocatoria en otoño y, según se informa, su desarrollo ha llamado la atención de Alemania. ¿Está listo para el Mundial? ¿Está listo para comprometerse con la selección estadounidense a largo plazo? Ambas son grandes preguntas, y las respuestas podrían ir en direcciones muy diferentes. Banks podría empezar este verano, pero también podría optar por no continuar con la selección estadounidense. 

    La otra pregunta es cuántas plazas quiere Pochettino dedicar a los defensas, en particular a los laterales. No hay Sergino Dest para marzo, lo cual es una gran decepción, pero alguna combinación de Freeman, Scally y Weah puede disputarse los minutos en el lado derecho. En el lado izquierdo, será interesante ver cómo Pochettino reintegra a Robinson, que se perdió toda la temporada 2025 por problemas de lesiones.

    MEDIOCAMPISTAS

    Selección de GOAL: Brenden Aaronson, Tyler Adams, Johnny Cardoso, Weston McKennie, Aidan Morris, Yunus Musah, Gio Reyna, Tanner Tessmann, Malik Tillman

    En la mezcla: Sebastian Berhalter, Luca de la Torre, Diego Luna, Jack McGlynn, Cristian Roldan

    Hay algunos jugadores que se encuentran en una situación de última oportunidad y muchos otros con algo que demostrar.

    Tanto Musah como Reyna se enfrentan a una posible convocatoria con evidentes pros y contras, y aún está por ver qué piensa realmente Pochettino de ellos. El techo de Musah sigue siendo muy alto, es versátil y últimamente ha jugado mejor, pero ¿se le echará en cara su falta de minutos en el Atalanta y su falta de participación en la USMNT 2025? En cuanto a Reyna, la situación en cuanto a minutos de juego no ha mejorado mucho: ¿fue su rendimiento en otoño suficiente para justificar una última oportunidad?

    En cuanto a los otros centrocampistas, hay un fuerte enfoque europeo. Morris ha estado espectacular con el Middlesbrough, mientras que Tessmann tiene muchas posibilidades de ganarse un puesto en el once inicial. McKennie, por su parte, probablemente será alineado como centrocampista ofensivo, dada su reciente forma con la Juventus. Y luego está Cardoso, otra carta comodín que necesita desesperadamente un buen campamento en marzo.

    En cuanto a los jugadores de la MLS, tiene sentido dejar a la mayoría de ellos en casa. Pochettino los conoce bien, dado el tiempo que pasó con ellos el año pasado, por lo que tiene sentido dejar que se pongan en forma y dar una última oportunidad a jugadores como Cardoso, Musah y Reyna.

    ATACANTES

    Selección de GOAL: Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Haji Wright

    En la mezcla: Patrick Agyemang, Josh Sargent, Brian White, Alejandro Zendejas

    Por primera vez en mucho tiempo, el grupo de ataque de la selección estadounidense se elige prácticamente solo. Balogun, Pepi y Wright han estado marcando goles a un ritmo vertiginoso y se han ganado su puesto en este grupo. Sin embargo, la titularidad aún está en juego, y tendrán que luchar por ella en marzo contra dos de las mejores selecciones del mundo.

    Por su parte, a Pulisic le vendría bien un buen mes de marzo. No marcó ningún gol con la selección estadounidense en un 2025 limitado y no ha visto puerta con el Milan desde principios de 2026. Un gol suyo supondría un gran impulso, tanto para su confianza como para la selección estadounidense en su camino hacia el Mundial.

0