Proyección de la convocatoria de Mauricio Pochettino para la selección estadounidense en marzo: ¿Últimas pruebas para Johnny Cardoso, Yunus Musah y Gio Reyna de cara al Mundial?

A los ojos del seleccionador de la selección masculina de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, el Mundial comienza efectivamente en marzo. Es el momento de subir la intensidad a un nuevo nivel y de que los miembros de la selección nacional sientan la presión y la emoción que conlleva este torneo. Todo se está volviendo muy real, y el siguiente paso en el camino hacia el Mundial serán los dos amistosos de marzo contra Bélgica y Portugal.

De cara a esos amistosos, Pochettino ha mantenido a los jugadores en vilo. Cree que hay 75 jugadores en la estratosfera de la selección estadounidense que deben sentir que tienen posibilidades de jugar este verano. Es una muestra de cómo Pochettino está tratando estas carreras en curso, que aparentemente se decidirán en el último segundo.

Sin embargo, no puede convocar a 75 jugadores para esta concentración, y hay algunos factores que influyen a la hora de valorar a los veinte y tantos jugadores que llevará a Atlanta para estos partidos. Con la temporada aún en sus inicios, ¿a cuántos jugadores de la MLS convocará? ¿Qué jugadores tendrán esa última oportunidad de demostrar que están preparados para el Mundial? ¿Hay algún outsider que pueda dar la sorpresa en el último momento?

Teniendo esto en cuenta, GOAL analiza cómo podría ser la selección de 26 jugadores de la USMNT para los próximos amistosos...