«Próximos pasos»: Thomas Tuchel, desafiante, sugiere su futuro con Inglaterra tras las críticas por su táctica en el Mundial y los abucheos en el tercer puesto contra Francia

El técnico alemán defendió con firmeza su gestión tras la medalla de bronce de Inglaterra, asegurando que la fuerte reacción tras la derrota en semifinales parecía indicar que los Tres Leones habían sido eliminados en la primera ronda.

«La rueda de prensa de ayer dio la impresión de que nos habíamos quedado fuera en la fase de grupos sin haber ganado ningún partido, para ser muy sincero», declaró Tuchel tras la caótica victoria en Miami. «Veinticuatro horas después, logramos nuestro mayor éxito en 60 años. Creo que el bajón y el drama por lo ocurrido contra Argentina fueron excesivos, pero eso forma parte del juego.

Lo mejor es reaccionar en el campo y lograr la siguiente victoria; todo lo demás son palabras. Hablar no da puntos ni victorias, así que hay que aguantar, ser fuertes y seguir creyendo. Me alegro de que hayamos mostrado esa reacción; es muy impresionante».



