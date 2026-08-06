¿Próximo seleccionador de Inglaterra? El «adicto al trabajo» Eddie Howe, señalado para sustituir a Thomas Tuchel tras su emotiva salida del Newcastle

Given ha señalado a Howe como el candidato ideal para tomar las riendas de la selección inglesa en el futuro. Aunque Thomas Tuchel ocupa actualmente el cargo, Given cree que Howe posee todos los atributos necesarios para dirigir al país, siempre que se tome un tiempo para recargar energías tras su salida de St James' Park.

«¿Eddie Howe como próximo seleccionador de Inglaterra? Creo que cumple todos los requisitos, ¿no? Se le va a vincular mucho con ello», dijo Given a BOYLE Sports, que ofrece las últimas cuotas de fútbol. «Obviamente, Thomas Tuchel ha firmado un nuevo contrato antes del Mundial y no habría pensado que su puesto estuviera en duda, aunque los aficionados de Inglaterra podrían haber pensado otra cosa a la mañana siguiente del partido ante Argentina».

Añadió que, aunque es probable que Howe tenga aspiraciones de dirigir a su país, el momento es la única variable: «¿Será ese deseo dentro de 12 meses o dentro de cinco años? Solo Eddie sabe la respuesta a eso».







