¡Próximo fichaje estrella en la NBA! Los Lakers de Los Ángeles consiguen un gran refuerzo para Luka Dončić

Según Shams Charania, de ESPN Insider, los Lakers han fichado a Walker Kessler, de los Utah Jazz, a cambio de sus picks de primera ronda sin protección de 2031 y 2033. El acuerdo también incluye intercambios de primera ronda para 2028 y 2030. Kessler firmará un contrato de cuatro años por 130 millones de dólares con los Lakers.