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Luka DoncicGetty Images
Jonas Rütten

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¡Próximo fichaje estrella en la NBA! Los Lakers de Los Ángeles consiguen un gran refuerzo para Luka Dončić

Hasta ahora, los Lakers habían sufrido bajas dolorosas antes y al inicio del mercado de fichajes. Pero por fin llega el primer gran fichaje a Los Ángeles.

Según Shams Charania, de ESPN Insider, los Lakers han fichado a Walker Kessler, de los Utah Jazz, a cambio de sus picks de primera ronda sin protección de 2031 y 2033. El acuerdo también incluye intercambios de primera ronda para 2028 y 2030. Kessler firmará un contrato de cuatro años por 130 millones de dólares con los Lakers.

  • Tras las salidas de LeBron James —que no renovó con los Lakers—, Luke Kennard y Marcus Smart —que rechazó su opción de jugador y fichó por los Houston Rockets—, Kessler se convierte en el primer gran fichaje de los Lakers para la próxima temporada.

    Más detalles pronto.

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