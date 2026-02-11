Goal.com
Próximo entrenador del Tottenham: Mauricio Pochettino, Oliver Glasner y los principales candidatos para sustituir de forma permanente al destituido Thomas Frank en el norte de Londres, por orden de preferencia.

¡Thomas Frank se ha ido! La mañana después de una noche terrible, el Tottenham Hotspur anunció que el danés había sido relevado de sus funciones como entrenador, lo que no sorprendió a nadie. La derrota por 2-1 del martes por la noche en casa ante el Newcastle, otro equipo con malos resultados, prolongó la racha sin victorias del Tottenham en la Premier League a ocho partidos, una mala racha de resultados que lo ha hecho caer al puesto 16 de la clasificación.

La pregunta inmediata ahora, por supuesto, es ¿quién sucederá a Frank al mando? Se espera que el segundo entrenador, John Heitinga, asuma el cargo de forma interina, aunque el dos veces exentrenador interino Ryan Mason también está siendo relacionado con el puesto tras su reciente salida del West Bromwich Albion.

Sin embargo, no faltan candidatos para convertirse en el próximo entrenador permanente del Tottenham, ya sea al final de la temporada o incluso antes del próximo partido del club en la Premier League, contra el Arsenal, el 22 de febrero.

Entonces, ¿quién es el más probable sustituto a largo plazo de Frank? GOAL evalúa y clasifica a todos los supuestos candidatos a continuación...

    12Cesc Fábregas

    Poco después de que el Tottenham cayera derrotado en casa ante el Newcastle el martes por la noche, el Como alcanzó las semifinales de la Coppa Italia por primera vez desde 1986 tras imponerse en la tanda de penaltis al Nápoles, campeón de la Serie A, en el estadio Diego Armando Maradona. Fue un logro histórico que dejó claro por qué Cesc Fábregas está siendo considerado como uno de los próximos grandes entrenadores de Europa.

    Por lo tanto, el español debería estar en la lista de candidatos del Tottenham para suceder a Frank, sobre todo si se tiene en cuenta que Fábregas también tiene al Como en sexta posición de la Serie A. Sin embargo, no vemos a Cesc en el Spurs, y eso se debe a un par de razones.

    En primer lugar, Fábregas es un excentrocampista del Arsenal y del Chelsea. En segundo lugar, y mucho más importante, cuando deje el Como, será para fichar por un club más grande que el Tottenham. Fábregas está muy cotizado en estos momentos. El verano pasado rechazó una oferta del Inter y es de esperar que descarte aún más rápidamente al Tottenham si le llaman ahora.

    11Gareth Southgate

    Se informó de que los Spurs se pusieron en contacto con Gareth Southgate para que sustituyera a José Mourinho como entrenador ya en 2021, por lo que existe la posibilidad de que sigan interesados en el exseleccionador de Inglaterra.

    Southgate, obviamente, no ha trabajado desde que dejó los Tres Leones tras la derrota en la final de la Eurocopa 2024, pero sigue siendo una figura muy respetada en el fútbol inglés y el hecho de que pudiera asumir el cargo de inmediato es, sin duda, una gran ventaja.

    Sin embargo, cada vez hay más sospechas de que el técnico de 55 años podría no volver nunca a los banquillos, después de admitir el pasado mes de noviembre que no tiene prisa por hacerlo. Así pues, aunque Southgate sería sin duda un fichaje muy popular, parece poco probable que, si decide volver a trabajar, elija arreglar el desastre que es el Tottenham como su próximo trabajo.

    10Rubén Amorim

    ¿Podríamos ver a Ruben Amorim regresar rápidamente a la Premier League? Las casas de apuestas sin duda creen que es una posibilidad, ya que el exentrenador del Manchester United es el sexto favorito para ocupar el puesto que ha dejado vacante Frank.

    Es evidente que Amorim no puede descartarse. Para empezar, está disponible de inmediato. En segundo lugar, antes de su tortuosa etapa en Old Trafford, era considerado uno de los entrenadores jóvenes más prometedores del fútbol europeo gracias al notable trabajo que había realizado para devolver al Sporting CP a su antigua gloria.

    Sin embargo, nos cuesta imaginar que los aficionados apoyen el posible nombramiento de Amorim, que ahora nos recuerda mucho a André Villas-Boas.

    9Enzo Maresca

    Enzo Maresca fue destituido como entrenador del Chelsea hace menos de seis semanas, pero la reputación del italiano no se ha visto afectada indebidamente por su despido, ya que está claro que su salida se debió a mucho más que a una mala racha de resultados. De hecho, Maresca se quedó sin trabajo de forma deliberada al lamentarse públicamente de la falta de apoyo que, en su opinión, recibía entre bastidores en Stamford Bridge, y hubo mucha simpatía hacia un entrenador que había ganado tanto la Conference League como el Mundial de Clubes en medio de las constantes idas y venidas en el oeste de Londres.

    Quizás era inevitable, entonces, que se mencionara a Maresca como posible sustituto de Frank en el Tottenham, pero por ahora parece poco probable, sobre todo porque, según se informa, el antiguo asistente de Pep Guardiola es candidato a tomar el relevo en el Etihad cuando el catalán decida dejar el cargo.

    8Michael Carrick

    Michael Carrick está haciendo todo lo posible para convencer al Manchester United de que le conceda el puesto de entrenador titular en Old Trafford de forma permanente, y hasta ahora lo está haciendo muy bien.

    Puede que el entrenador interino no haya sido capaz de prolongar su racha ganadora a cinco partidos en el West Ham el martes por la noche, pero los Red Devils siguen invictos bajo su mando y tienen muchas posibilidades de clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada.

    Si lograra ese objetivo, que parecía difícil de alcanzar con su predecesor, Rubén Amorim, Sir Jim Ratcliffe y compañía podrían decidir quedarse con Carrick.

    Sin embargo, si optaran por un entrenador más contrastado, independientemente de los resultados que se obtengan de aquí al final de la temporada, es posible que los Spurs se decidieran por Carrick, que obviamente es un exjugador del Tottenham.

    Sin embargo, en la actualidad hay demasiadas variables en juego como para que el exinternacional inglés sea considerado el favorito. De hecho, en estos momentos es más bien un posible tapado.

    7Robbie Keane

    Robbie Keane no tendría ningún problema en ganarse el apoyo de los aficionados del Tottenham. El irlandés es una leyenda del club, ya que ha marcado 122 goles y ha ganado una Copa de la Liga en sus dos etapas con los Spurs.

    Keane también ha tenido un comienzo prometedor en su carrera como entrenador, ganando títulos de liga tanto con el Maccabi Tel Aviv como con su actual club, el Ferencvaros, al que también ha llevado a la ronda de play-off de la Europa League gracias, en gran parte, a una satisfactoria victoria sobre el Rangers para el exdelantero del Celtic.

    Obviamente, habría cierta preocupación por el hecho de que Keane aún no haya entrenado al más alto nivel, pero el máximo goleador de la historia de la República de Irlanda conoce a la perfección al Spurs y, sin duda, aprovecharía la oportunidad de volver al club como entrenador.

    6Oliver Glasner

    Glasner acabará tarde o temprano en uno de los mejores equipos de la Premier League. El austriaco ha revolucionado el fútbol inglés desde que sucedió a Roy Hodgson como entrenador del Crystal Palace en febrero de 2024. Después de llevar a los Eagles a su mejor puntuación histórica (49), superó esa cifra en su primera temporada completa en Selhurst Park (53), al tiempo que puso fin a la espera de 120 años del club por un trofeo al dirigir una impresionante victoria por 1-0 sobre el poderoso Manchester City en la final de la FA Cup.

    Glasner también termina contrato al final de la temporada, y es posible que incluso abandone Selhurst Park antes de esa fecha, dada la tensa relación que mantiene con sus jefes. Sin embargo, esa tensión es precisamente la razón por la que los Spurs podrían descartar al técnico de 51 años, quien, como él mismo admite abiertamente, nunca tiene miedo de decir lo que piensa. También hay muchos rumores de que Glasner tiene la mirada puesta en un traspaso al Manchester este verano...

    5Marco Silva

    ¿Tendrá Marco Silva, del Fulham, una segunda oportunidad en uno de los clubes más importantes de Inglaterra? El exentrenador del Hull City y del Watford solo duró una temporada en el Everton, allá por 2018-19, pero desde entonces ha reconstruido su reputación como entrenador de gran éxito en Craven Cottage.

    Con su atractivo estilo de juego y su capacidad para mejorar a los jugadores, Silva debería estar sin duda entre los candidatos al puesto en el Tottenham. Su contrato expira al final de la temporada y, precisamente la temporada pasada, llevó al Fulham a batir el récord de puntos en la Premier League (54).

    Así que, aunque en este momento Silva sigue pareciendo un outsider, a mucha gente le encantaría ver lo que podría hacer con una plantilla más fuerte y más dinero a su disposición.

    4Andoni Iraola

    Se ha vuelto a abrir una vacante importante en la Premier League, por lo que el nombre de Andoni Iraola vuelve a estar en boca de todos, lo cual resulta curioso en cierto modo, dado que el español era un completo desconocido para los aficionados al fútbol inglés cuando llegó al Vitality Stadium en el verano de 2023.

    Sin embargo, el hecho de que Iraola haya sido recientemente propuesto para sustituir a Enzo Maresca en el Chelsea y ahora a Frank en el Tottenham tiene mucho sentido, ya que se ha consolidado como uno de los mejores entrenadores de la máxima categoría tras llevar dos veces al Cherries a alcanzar el récord de puntos del club.

    El Bournemouth es también uno de los equipos más emocionantes de ver en Inglaterra, a pesar de que Iraola ha tenido que lidiar con la venta de varios jugadores clave en las últimas temporadas.

    El vasco, por tanto, tiene mucho a su favor. Probablemente conseguiría que los Spurs jugaran el tipo de fútbol que los aficionados quieren ver, al tiempo que sacaría el máximo partido a los recursos de los que dispone. Solo por esas dos razones, es una apuesta arriesgada pero interesante.

    3Comprar

    Xavi lleva sorprendentemente sin trabajo desde que fue despedido de forma increíblemente irrespetuosa por el Barcelona hace 18 meses. Recordemos que el icono blaugrana llevó al equipo catalán a la gloria de la Liga en 2022-23, solo para ser vergonzosamente maltratado por el presidente del club, Joan Laporta, durante los últimos meses de una difícil segunda temporada.

    Xavi ha sido relacionado con varios puestos de alto nivel en el ínterin, incluidos algunos en Inglaterra, por lo que no es de extrañar que se le considere uno de los principales candidatos para ocupar la vacante en el Tottenham.

    Alguien acabará ofreciendo otro puesto a uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol, y bien podría ser el Tottenham, dado que Xavi tiene una filosofía futbolística más flexible de lo que sugiere su formación en el Barça, y también es ampliamente considerado como una persona humilde y serena. Además, si el Tottenham se librara del peligro de descenso, el ganador de la Copa del Mundo no tendría ningún problema para atraer a jugadores al club.

    2Mauricio Pochettino

    Mauricio Pochettino estuvo vinculado al puesto en el Tottenham el verano pasado, tras el despido de Ange Postecoglou, pero obviamente no era el momento adecuado, ya que el argentino tenía contrato con la selección masculina de Estados Unidos hasta la conclusión del Mundial de 2026. Sin embargo, ahora se ha despejado el camino para que Pochettino regrese por segunda vez al Spurs inmediatamente después de la fase final de este verano.

    El técnico de 53 años sería, sin duda, recibido con los brazos abiertos por la afición del Tottenham. Durante su etapa al frente del equipo, entre 2014 y 2019, los Spurs nunca quedaron fuera de los cinco primeros puestos de la Premier League y, además, alcanzaron su primera final de la Liga de Campeones en 2018.

    Por supuesto, Pochettino ha sido vinculado con otros clubes, incluido el Manchester United, pero en los últimos días y semanas ha habido rumores y señales de que está muy abierto a volver al Tottenham.

    1Roberto De Zerbi

    El favorito inicial de las casas de apuestas, y se entiende por qué. Roberto De Zerbi es uno de los estrategas más respetados del fútbol actual, un entrenador que cuenta con Pep Guardiola entre sus muchos admiradores, y tiene experiencia en la Premier League, ya que anteriormente convirtió al Brighton en uno de los equipos más atractivos de Inglaterra.

    Por supuesto, como demostraron su salida del Amex y su posterior etapa en el Marsella, De Zerbi es un personaje muy intenso con la costumbre de molestar a sus superiores y a quienes le rodean. Básicamente, es un José Mourinho o un Antonio Conte obsesionado con la posesión, pero sin los títulos.

    Así que, aunque esperamos que los Spurs apuesten por un entrenador increíblemente innovador que, muy convenientemente, quedó libre la noche antes de que despidieran a Frank, no creemos que durara mucho en el norte de Londres. Aun así, ¡sería muy divertido mientras durara!

