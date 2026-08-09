El Manchester United está haciendo todo lo posible para cerrar un nuevo contrato con Fernandes, que cumplirá 32 años en septiembre, pero es consciente de que llegará un día en el que se marche, potencialmente como una leyenda moderna.

¿Quién llevará el brazalete en ese momento? Cuando le plantearon esa pregunta a Sharpe, el exextremo del Manchester United que ganó la Premier League, en declaraciones en asociación con NetBet, dijo a GOAL: «¿Capitanes? Creo que Harry Maguire ha hecho el trabajo bastante bien anteriormente. Estoy seguro de que puedes contar con él. [Lisandro] Martínez, atrás, creo que probablemente tiene madera de capitán.

«Creo que, si puede mantenerse en forma y jugar como lo ha hecho en temporadas anteriores, Mason Mount, con su experiencia, siempre estaría entre los candidatos. Creo que no lideraría necesariamente desde el temor, sino con el ejemplo. Creo que hay unos cuantos ahí.

«No sé si Kobbie [Mainoo] habla mucho dentro y alrededor del vestuario, pero desde luego hay varios. No lo sé, quizá si Bruno se marchara en las próximas dos temporadas, entonces también podría llegar alguien con la intención de ser capitán».