¿Próximo Balón de Oro? Lamine Yamal habla de su futuro y fija sus metas para 2026

La expectativa es que, con el tiempo, Lamine Yamal sea coronado como el mejor jugador del planeta, y muchos ya lo señalan como un posible heredero de Lionel Messi, capaz de conquistar múltiples Balones de Oro. Sin embargo, el propio Yamal se apresura a subrayar que ese tipo de reconocimientos llegan solos cuando se mantienen altos estándares con el club y la selección.

Consultado sobre su ambición de ganar el Balón de Oro, el joven talento explicó a Mundo Deportivo: “No pienso en ello. Es un premio que, si te obsesionas, no vas a obtener una respuesta. Depende de lo que ganes, de cómo juegues y de quién vote. No es algo que dependa solo de tu rendimiento. Yo solo quiero disfrutar y ganar con el Barça y con la selección”.

Mientras sigue maravillando al público con su velocidad, desborde y tendencia al gol espectacular, Yamal continúa trabajando en la definición. La temporada pasada encontró portería en 18 ocasiones y en la actual ya suma 14 tantos.

Una vez más, el canterano evita poner el foco en los números. Sobre la posibilidad de convertirse en un goleador prolífico, añadió: “Mi juego no se basa en eso. Es verdad que se genera debate porque, cuando juego bien, no marco, y cuando marco, parece que no juego bien. Yo quiero jugar bien, que el equipo gane y mantener ese equilibrio”.