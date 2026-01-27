'Próximamente' - Santos ofrece actualización positiva sobre el regreso de Neymar tras cirugía de rodilla
Cuando Neymar se sometió a cirugía en su rodilla izquierda
Santos está trabajando actualmente en el Campeonato Paulista, buscando terminar entre los ocho primeros de ese campeonato estatal. Actualmente ocupan el noveno lugar en la clasificación con seis puntos. Los dos últimos en la tabla descenderán.
Neymar tiene la intención de ayudar en esa causa en algún momento en el futuro cercano. Se avecinan rápidamente encuentros consecutivos con antiguos adversarios, el Sao Paulo, el 31 de enero y el 4 de febrero. Se ha sugerido que una figura legendaria podría regresar en uno de esos partidos.
Santos es reacio a establecer una fecha para Neymar, ya que su condición física necesita ser manejada con cuidado, pero están complacidos con el progreso que se está logrando en un programa de rehabilitación. El exjugador del Barcelona y del Paris Saint-Germain se sometió a una operación el 22 de diciembre.
Esa cirugía artroscópica en la rodilla izquierda de Neymar fue bien y disfrutó de un merecido descanso durante el periodo festivo y de Año Nuevo. Ahora está trabajando individualmente con el equipo médico de Santos en su Centro de Entrenamiento Rei Pele.
- Getty
Fecha de regreso para Neymar: ¿Cuándo volverá a jugar?
El presidente del club, Marcelo Teixeira, ha dicho a los periodistas cuando se le preguntó cuándo se verá nuevamente a Neymar en el campo: “No estoy seguro si volverá contra São Paulo, no hay una fecha definida. He estado siguiendo su trabajo y se está haciendo bien. No hay fecha, pero creo que será pronto.”
Continuó diciendo: “El proceso de recuperación está programado para comenzar en febrero. Estamos trabajando intensamente para que Neymar regrese, no lo más rápido posible, sino en el momento adecuado, para que podamos contar con él durante toda la temporada.”
Santos ha disputado cuatro partidos sin Neymar al inicio de 2026, consiguiendo una victoria, dos empates y sufriendo una derrota. Su presencia será muy bienvenida una vez se dé luz verde para reanudar la acción competitiva.
¿Será Neymar convocado para la selección de Brasil en el Mundial de 2026?
El delantero experimentado estará ansioso por ganarse una convocatoria lo antes posible, ya que también tiene ambiciones internacionales en mente. Neymar jugó su último de 128 partidos con Brasil en octubre de 2023 cuando sufrió una lesión de ligamento cruzado en un encuentro con Uruguay.
La Selecao aseguró la clasificación para la Copa del Mundo sin él y están contando los días para una búsqueda de la gloria global en Norteamérica. Neymar está desesperado por participar en esa búsqueda del trofeo, pero aún no ha jugado bajo el mando del entrenador italiano Carlo Ancelotti.
La puerta sigue abierta para Neymar, con el ganador de la Copa del Mundo de 2002, Kleberson, diciendo a GOAL recientemente cuando le preguntaron si el máximo goleador histórico de Brasil con 79 goles hará el corte: “De verdad, quiero ver a Neymar en la Copa del Mundo. En términos de condición física, está muy detrás de todos ahora, debido a las lesiones, porque el último año no ha tenido muchos minutos en el campo.
“El talento que tiene ese chico, en cuanto empiece a sentirse bien ahora, consiga una buena condición física, probablemente pueda ayudar mucho. No llegará a la Copa del Mundo con un 100 por ciento de condición física, pero cuando la Copa del Mundo comience, especialmente como está ahora, puede rendir bien porque es el jugador más talentoso que tenemos en Brasil. Otros están a buen nivel, pero nadie puede hacer lo que este chico puede hacer.
“Necesita alcanzar un buen nivel de condición física, jugar minutos y mantenerse en el campo. Cuando miro a todos los jugadores brasileños, nadie es como él. Está bien, podemos hablar de Vini Junior o Raphinha o Estevao, pero las cosas que Neymar puede hacer con un balón, da miedo marcarlo. Neymar es lo más cercano que he visto a Ronaldinho.”
- Getty Images
Forma y estado físico: El desafío que enfrenta Neymar
Brasil tiene fechas amistosas con Francia y Croacia a finales de marzo y principios de abril, lo que podría brindarle a Neymar la oportunidad de reincorporarse. Sin embargo, necesitará redescubrir su plena forma y agudeza en el juego a nivel de club con el Santos antes de ganarse cualquier llamado internacional.