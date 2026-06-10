En cada Mundial llega el momento en que todos se preguntan: «¿Quién es este?». Un jugador sin fama ni cifras deslumbrantes que irrumpe de repente y cambia el torneo... En 2026 ese nombre podría ser egipcio y salir de un lugar inesperado: La Masía, la cantera del Barcelona.

Hace unos meses, Hamza Abdelkarim (18 años) era una promesa del Al Ahly; hoy es el primer egipcio en vestir oficialmente la camiseta del Barcelona, entrena bajo la mirada de Hans Flick y ya figura en la prelista de Egipto para la Copa del Mundo. Un ascenso meteórico de El Cairo a Cataluña, y del Mundial juvenil al gran escenario del fútbol.

No es un milagro, sino un talento con lo que pide el fútbol moderno: inteligencia en el movimiento, calma ante la portería y la personalidad necesaria para llevar la presión de la camiseta del Barça a su edad.

En el episodio 15 y último de la serie «Esperadlos», analizamos a un futbolista que quizá no sea titular en el Mundial, pero podría cerrarlo como una de las revelaciones.

Lee también:

La póliza de seguro del Mundial... Un cheque mensual que revela la sospechosa alianza entre Infantino y Trump

Yamal, entre el miedo y la esperanza... Los detalles del plan que el Barcelona no quiere desvelar