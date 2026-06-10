Próximamente... El informe de Fleck convierte a Hamza Abdelkarim en el as escondido de los Faraones en el Mundial

En cada Mundial llega el momento en que todos se preguntan: «¿Quién es este?». Un jugador sin previa fama ni cifras llamativas que irrumpe y cambia el torneo. En 2026 ese nombre podría ser egipcio y salir de un lugar inesperado para un árabe: La Masía del Barcelona.

Hace unos meses, Hamza Abdelkarim (18 años) era una promesa del Al Ahly; hoy es el primer egipcio en vestir oficialmente la camiseta del Barcelona, entrena bajo la mirada de Hans Flick y ya figura en la prelista de Egipto para el Mundial. Un viaje meteórico del Cairo a Cataluña, de la Copa Mundial Juvenil al mayor escenario futbolístico del mundo.

No es un milagro, sino un talento con lo que pide el fútbol moderno: inteligencia, calma ante el arco y la personalidad para llevar la presión de la camiseta del Barça a su edad.

En el capítulo 15 y último de la serie «Esperadlos», analizamos a un futbolista que quizá no sea titular en la Copa del Mundo, pero podría cerrarla como una de las revelaciones.

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