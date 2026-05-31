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¿Próxima parada, Inglaterra? Xavi ve a Pep Guardiola en un gran cargo internacional tras su paso por el Manchester City
La inquietud internacional
Xavi cree saber qué le espera al genio táctico. Sugirió que el fútbol de clubes ya no le ofrece los retos que su exentrenador ansía. En una rueda de prensa organizada por Heineken antes de la final de la Liga de Campeones, Xavi fue rotundo sobre su futuro.
«Es un genio y nunca se sabe lo que pasa por su mente, pero quizá espere dirigir una selección nacional. En los clubes ya lo ha hecho todo, así que su próximo reto será una selección», afirmó.
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¿Te llaman los Tres Leones?
Desde hace tiempo se habla de que Guardiola dirija una selección, y Xavi admitió que Inglaterra o España podrían ser opciones realistas. Su sólida conexión con el fútbol inglés y su admiración por la cantera que dirige Thomas Tuchel hacen de los Tres Leones una opción atractiva. Además, al haber trabajado con muchas de las actuales estrellas de Inglaterra en el City, Guardiola conocería a la plantilla mejor que la mayoría de candidatos externos. Al preguntársele por España o Inglaterra, Xavi respondió: «¿Por qué no? España es muy difícil, pero quizá Inglaterra».
Una leyenda del entrenamiento
Xavi, quien fuera el “general” de Guardiola en el campo durante la época dorada del Camp Nou, sigue admirando el nivel táctico que Pep ha establecido. A pesar de la aparición de nuevos talentos en la banca, el técnico de 55 años sigue siendo referente de excelencia en la era moderna.
«Si no es el mejor, está entre los mejores», afirmó Xavi. «Es un obsesivo de la táctica y aprendí mucho de él y de su cuerpo técnico. Es un entrenador increíble, por cómo se comunica con los jugadores y les convence de lo que tienen que hacer como equipo. Es una leyenda como entrenador».
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Una etapa legendaria llega a su fin
A pesar de que le quedaba un año de contrato, el exentrenador del Barcelona decidió irse, y Enzo Maresca ya está listo para sustituirlo. Guardiola será embajador global del City Football Group, pero primero se tomará un descanso. Como en 2012 tras dejar el Barcelona, el técnico de 55 años quiere dedicar tiempo a su familia antes de regresar a los banquillos.