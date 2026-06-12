Goal.com
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP
Loai Mohamed

Traducido por

¿Protección para los jugadores o pausas publicitarias? La «pausa de refrigeración» desata la indignación tras la primera jornada del Mundial

FEATURES
Mexico vs Sudáfrica
Mexico
Sudáfrica
World Cup
México
Sudáfrica

La crisis de la inauguración suscita interrogantes... ¿Se convertirá el Mundial en un modelo de los deportes estadounidenses?

Un día después del inicio del Mundial 2026, las nuevas «pausas para refrescarse» se han vuelto polémicas. Aficionados y seguidores critican que su verdadero objetivo no es solo proteger a los jugadores del calor, sino que también ofrece a las televisiones más tiempo para anuncios.

En el partido inaugural entre México y Sudáfrica, una de estas pausas impidió a los espectadores ver parte del juego, pues la transmisión emitió anuncios mientras los jugadores se preparaban para reanudar la acción.

Lee también:

La polémica arbitral empieza pronto... ¿Merecían ser expulsados los tres protagonistas del partido inaugural del Mundial?

  • Retraso en la reanudación del juego debido a los anuncios

    El segundo descanso del partido inaugural generó críticas: ambos equipos, sobre todo Sudáfrica, que perdía 2-0 por un gol de Raúl Jiménez, estaban listos para reanudar el juego.

    Según RMC, el árbitro brasileño Wilton Sampaio retrasó 40 segundos la reanudación tras hablar con un responsable de banda, para que la televisión terminara la pausa publicitaria.

    Aunque el juego se reanudó, muchos espectadores se perdieron los primeros segundos porque la publicidad aún no terminaba, lo que generó numerosas críticas en las redes.

    • Anuncios

  • ¿Protección de los jugadores o beneficios comerciales?

    La FIFA justificó las pausas para hidratarse en el torneo por el calor en Estados Unidos, Canadá y México.

    Además, autorizó a las televisiones a emitir anuncios en esos momentos, siempre que la retransmisión del partido se reanudara 30 segundos antes de la reanudación del juego.

    Sin embargo, el partido inaugural ha reavivado las dudas sobre el cumplimiento de estas normas por parte de las cadenas, tras indicios de que lo comercial ha primado sobre lo deportivo.

  • Expertos: el fútbol se encamina hacia el modelo estadounidense

    Expertos en economía del deporte y medios aseguran que esta medida muestra la influencia del modelo deportivo estadounidense en la Copa del Mundo.

    Christophe Lubetti, director del Centro de Derecho y Economía del Deporte, lo confirma: al disputarse gran parte del torneo en Estados Unidos, es lógico que se adopten sus pausas publicitarias.

    Competiciones como la NBA y la NFL se basan en pausas largas y frecuentes que forman parte de su modelo económico.

    Philippe Baye, director de una consultora de medios, añade que los anuncios emitidos durante el juego son los más valiosos, pues la atención del espectador es máxima, mientras que en el descanso de 15 minutos muchos se alejan de la pantalla.

  • Precios récord para los anuncios

    Los precios de estos espacios publicitarios reflejan su importancia comercial: 20 segundos durante la final podrían costar 425 000 euros si Francia llega a ella.

    Solo se superan con los anuncios en la prórroga (450 000 €) o la tanda de penaltis (500 000 €).

    Algunas cadenas planean destinar un minuto completo a anuncios en cada descanso, usando el resto del tiempo para análisis y repeticiones de las mejores jugadas.

  • Deschamps: Las interrupciones cambian el carácter del partido

    Varios entrenadores advirtieron que estas pausas afectan el desarrollo del partido.

    El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, afirmó que ahora el fútbol parece jugarse en «cuatro tiempos» en vez de dos.

    Aseguró que estas pausas pueden revertir el curso del partido, ya que favorecen al equipo que sufre y perjudican al que está dominando o a punto de marcar.

    Una pausa de tres minutos basta, añadió, para romper el ritmo del partido y alterar su dinámica.

  • Dudas sobre la decisión de la FIFA

    Los observadores creen que las pausas para hidratarse afectan a jugadores, entrenadores, aficionados en las gradas y espectadores en casa, lo que hace preguntarse si la FIFA valoró todas las consecuencias antes de aplicarlas en la mayor edición del torneo.

    Con el inicio del Mundial, estas pausas prometen ser uno de los temas más debatidos en las próximas semanas, sobre todo si se repiten los retrasos en la reanudación de los partidos por publicidad o si afectan directamente al juego.

World Cup
Chequia crest
Chequia
CZE
Sudáfrica crest
Sudáfrica
RSA
World Cup
Mexico crest
Mexico
MEX
República de Corea crest
República de Corea
KOR