¿Protección para los jugadores o pausas publicitarias? La «pausa de refrigeración» desata la indignación tras la primera jornada del Mundial

Un día después del inicio del Mundial 2026, las nuevas «pausas para refrescarse» se han vuelto polémicas. Aficionados y seguidores critican que su verdadero objetivo no es solo proteger a los jugadores del calor, sino que también ofrece a las televisiones más tiempo para anuncios.

En el partido inaugural entre México y Sudáfrica, una de estas pausas impidió a los espectadores ver parte del juego, pues la transmisión emitió anuncios mientras los jugadores se preparaban para reanudar la acción.

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