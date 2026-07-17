Prostitución, drogas y la sorpresiva eliminación de Argentina... ¿Quién es el árbitro de la final del Mundial responsable de esas decisiones polémicas?

En 2020, el árbitro esloveno protagonizó un escándalo que acaparó la atención de la prensa europea.
Durante su estancia en Bijeljina (Bosnia y Herzegovina), la policía lo detuvo en una redada contra una red de prostitución y tráfico de drogas, según la cadena francesa RMC.
La operación acabó con 26 hombres y 9 mujeres detenidos, entre ellas Teana Maksimović, señalada como la líder de la red y que luego admitió los cargos.
La policía también incautó cuatro paquetes de cocaína, diez pistolas, tres chalecos antibalas y más de 10 000 euros en diversas divisas.
Los informes indicaban que Ventić podría haber usado los servicios de la red, pero tras ser interrogado quedó en libertad sin cargos.
El árbitro esloveno negó cualquier vínculo con el caso y declaró al periódico esloveno «Vicher»: «Acepté una invitación para almorzar y, más tarde, resultó ser el mayor error que he cometido en mi vida».
Y añadió: «No tengo nada que ver con el grupo que fue detenido. La policía nos llevó a la comisaría, nos interrogó como testigos y, al comprobar que no conocíamos a esas personas, nos dejó marchar».
La Federación Eslovena de Fútbol respaldó su versión, calificando lo ocurrido de «simple mala suerte» y destacando que el árbitro «estaba en el lugar y momento equivocados», sin vínculo con el delito investigado.