Prostitución, drogas y la sorpresiva eliminación de Argentina... ¿Quién es el árbitro de la final del Mundial responsable de esas decisiones polémicas?

El árbitro esloveno no pudo contener la emoción cuando el italiano Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, le comunicó que había sido elegido para arbitrar la final del Mundial.

Vincic se llevó las manos a la cabeza, contuvo las lágrimas y admitió: «Primero fue la sorpresa, luego la alegría. Estaba temblando; es un honor indescriptible arbitrar la final del Mundial».

Añadió: «Es el sueño de todo árbitro desde el principio de su carrera, así que estoy muy orgulloso de mí y de mi equipo. Es difícil explicar con palabras lo que siento, pero estoy muy orgulloso de representar a Eslovenia en el mayor evento deportivo del mundo, y daremos todo lo que tenemos».

Le asistirán sus compatriotas Tomaš Klancnič y Andraz Kovačič, mientras que el jordano Adham Makhadmeh será el cuarto árbitro, con la colaboración de su compatriota Mohamed Al-Klaf como asistente de reserva.