Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Canada ratings GOAL

Traducido por

Promise David se postula como titular, los fallos defensivos cuestan caro, crece la preocupación por Alphonso Davies y se acaba la andadura en el Mundial en casa: ganadores y perdedores del Canadá-Suiza

Winners & losers
FEATURES
Analysis
Switzerland vs Canadá
Switzerland
Canadá
World Cup
P. David
A. Davies
J. Marsch

Canadá se clasificó para los octavos de final, pero una costosa derrota ante Suiza eliminó al anfitrión del Mundial. Promise David destacó, mientras crecían las preocupaciones por Alphonso Davies.

VANCOUVER - Ante casi 53 000 aficionados en el BC Place, Canadá soñaba con jugar otro partido en casa en el Mundial 2026. Dos fallos defensivos le costaron la derrota por 2-1 ante Suiza el miércoles.

El BC Place aún albergará tres encuentros, incluido el de Suiza en la ronda de 32 y tal vez uno de octavos, pero el camino de Canadá en casa terminó. A pesar de la resistencia de Les Rouges, unos errores puntuales y la calidad suiza decidieron el choque. 

Tras un primer tiempo sin goles, Rubén Vargas abrió el marcador en el 46’ con un remate en el segundo palo. Luego, la joven promesa Johan Manzambi, de 20 años, anotó su tercer tanto del torneo. Ese 2-0 bastó para soportar la reacción canadiense y el tanto de Promise David en el cierre. 

GOAL repasa los ganadores y perdedores del encuentro, mientras la selección masculina de Canadá se prepara para viajar a Estados Unidos y afrontar un duelo de la ronda de 32 en Los Ángeles, probablemente contra Sudáfrica. 

«Queríamos estar aquí, en Vancouver, pero aún tenemos ante nosotros una gran oportunidad para encontrar la manera de seguir adelante hacia el próximo partido», declaró el seleccionador Jesse Marsch. «Y encontrar la forma de seguir emocionando a la nación, aunque sea desde Los Ángeles».

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Promise David

    Cyle Larin y Jonathan David brillaron ante Catar, así que marginarles del once parecía impensable. Sin embargo, el delantero más letal de Canadá es Promise David, quien lo demostró al entrar en el 74’ por Tajon Buchanan. 

    El ariete del Royale Union Saint-Gilloise, operado de la cadera en febrero, se recuperó a tiempo para el Mundial y, nada más ingresar, marcó con su primer toque, antes de que el altavoz anunciara su entrada. 

    Su altura y presencia aportan a Canadá un ataque distinto, y su estado físico mejora partido a partido. Si está al 100 % los 90 minutos, ese gol podría darle un lugar en el once inicial en la fase eliminatoria, quizá junto a Jonathan David. 

    «En la eliminatoria todo es más delicado e importante», admitió David. «No hay siguiente partido: tienes 90 minutos para darlo todo y ganar. Queríamos quedarnos en Vancouver, fuimos segundos y ya no depende de nosotros».

    • Anuncios
  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDORES: Los aficionados de Canadá

    Las imágenes llegadas desde Vancouver en los dos últimos partidos han sido de las mejores del torneo, con miles de aficionados abarrotando las calles alrededor del BC Place en una marcha emblemática hacia el estadio. Dentro, el ruido era ensordecedor cada vez que Canadá destacaba. 

    El BC Place parecía una auténtica fortaleza, con las gradas de dos niveles formando un muro de sonido bajo el techo retráctil cerrado. Por desgracia para Canadá, esas escenas ya quedaron atrás. 

    Habrá buen ambiente en bares y fiestas para ver los partidos en Los Ángeles ante Sudáfrica, pero el impulso local y la posibilidad de un recorrido profundo en casa se esfumaron. 

    Además, los Vancouver Whitecaps aún buscan una solución a largo plazo para quedarse en la ciudad, y la posibilidad de acoger un Mundial, una Copa América o una Copa Oro parece lejana. A pesar de la pasión mostrada este verano, los aficionados se conformarán con ver a Suiza en la ronda de 32 —y, tal vez, en los octavos de final—.

    «Claro que queremos liderar el grupo, pero ya estamos en la eliminatoria», afirmó Alistair Johnston. «Es lo mínimo que buscamos y muestra nuestro crecimiento. En esta fase todo puede pasar.

    «Ojalá muchos aficionados nos acompañen y podamos usar su energía para ver hasta dónde llegamos. Estamos en una posición fantástica».


  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: «Suspensions», de Canadá

    Las lesiones siguen preocupando a Canadá, pero «Les Rouges» no perderán a ningún jugador por tarjetas en los dieciseisavos de final. 

    Antes del partido del miércoles, tres de los cuatro defensas titulares ya tenían una amarilla, contra Catar o Bosnia y Herzegovina, así que una más los habría dejado fuera del siguiente encuentro. 

    Pese a ello, los canadienses mantuvieron su intensidad y los goles de Suiza surgieron más por problemas de posicionamiento. Ahora, el equipo de Marsch llega limpio a su debut en la fase eliminatoria. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Derek Cornelius

    Derek Cornelius no fue el único culpable de los dos goles, pero su posicionamiento no ayudó. En el primero, se adelantó demasiado para marcar a su hombre, y Alistair Johnston quedó expuesto ante el delantero en el primer palo. Vargas quedó solo a la derecha y remató sin dificultad; Crépeau apenas pudo reaccionar. 

    Poco después, un error de comunicación entre Cornelius y Luc De Fougerolles dejó a Johan Manzambi y Breel Embolo solos para lanzar un disparo demasiado rápido para que Crépeau lo detuviera. Tras una sólida primera parte, Canadá no empezó bien la segunda y Suiza aprovechó sus ocasiones. 

  • Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    GANADOR: Johan Manzambi

    La joven estrella suiza, Johan Manzambi, respondió ante un partido clave. En su primer once en un Mundial, mostró su gran momento con un doblete en 19 minutos ante Bosnia y Herzegovina. 

    Aunque suele actuar como centrocampista defensivo, esta vez jugó más adelantado, marcó un gol, dio una asistencia, creó dos ocasiones y puso en aprietos al centro del campo canadiense. Dada su actuación, todo indica que será titular en los dieciseisavos de final, cuando Suiza regrese al BC Place. 

  • Canada v Qatar: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: El descanso de Canadá y Alphonso Davies

    Canadá aún puede sorprender en este Mundial y debutará en eliminatorias, aunque sea fuera de casa. Sin embargo, el capitán y estrella del Bayern, Alphonso Davies, podría no jugar. Veinticuatro horas después de que Marsch afirmara que el jugador de 25 años probablemente actuaría, ni siquiera se calentó en la segunda parte. 

    De haber sumado un punto, habrían tenido siete días de descanso; sin embargo, solo dispondrán de tres antes de los dieciseisavos del domingo, cuando además deben gestionar la contractura de Eustaquio y el menor descanso del grupo. 

    «No estaba listo, así que lo usé como señuelo. Pero estará listo para el próximo partido», afirmó Marsch. «En la rueda de prensa de Suiza respondieron tres preguntas sobre él, así que al menos se prepararon para eso».