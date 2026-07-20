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«Prometo traer esta copa de vuelta»: Nico Paz augura un futuro glorioso para Argentina tras la decepción de la final del Mundial
España se hace con el título mundial
La resistencia de Argentina se quebró tras la expulsión de Enzo Fernández en el descuento. Ferran Torres marcó en el 106’ y dio a España un 1-0 en Nueva York. La prórroga eliminó a los campeones de su sueño de revalidar el título.
El centrocampista hace una promesa emotiva
A pesar de ver el tenso final desde el banquillo, Paz demostró gran madurez al acudir a Instagram para animar a sus compañeros. El talentoso joven homenajeó el esfuerzo de su compatriota y reconoció con elegancia a los rivales vencedores.
Paz declaró: «Hoy, más que nunca, me siento orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo increíble que se deja la vida por estos colores. Solo puedo darles las gracias.
Prometo darlo todo para traer esta copa a Argentina.
Enhorabuena a España y a todos los españoles.
Argentina, siempre en lo bueno y en lo malo».
Una final reñida acaba mal
La final de Nueva York fue un duelo táctico y reñido, lleno de faltas y con un extraño descanso de 27 minutos en la primera parte por un concierto. Fuera del campo, la delegación española criticó al árbitro Slavko Vincic por permitir entradas duras de las sudamericanas.
Pese a la derrota, La Roja hizo historia al ser el primer país en dominar el fútbol masculino y femenino simultáneamente.
- AFP
Los jóvenes lideran la reconstrucción futura
Fallar en la defensa del título podría acelerar la renovación del plantel de Lionel Scaloni de cara a la próxima gran competición. Talentos como Paz tendrán más oportunidades, pues el cuerpo técnico planea retirar poco a poco a los veteranos que muestran cansancio. Primero deben aclarar sus ideas y recuperar el equilibrio para cumplir la promesa de traer un título a Buenos Aires.
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