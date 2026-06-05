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Florentino PerezGetty Images
Christian Guinin

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Promesas descabelladas de fichajes y métodos sucios marcan la campaña electoral por la presidencia del Real Madrid

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La campaña electoral del Real Madrid se vuelve cada vez más áspera. El presidente Florentino Pérez y su rival Enrique Riquelme se superan con promesas de fichajes descabelladas y, parece, sin importar los medios.

El fichaje de Luis Figo por el Real Madrid en verano de 2000 sigue siendo una de las transferencias más espectaculares de la historia del fútbol. Entonces, el poco conocido Florentino Pérez se presentó a la presidencia del club y, si ganaba, prometió fichar a la estrella del odiado rival, el FC Barcelona. Muchos se frotaron los ojos con asombro.

Pérez, un ex político y constructor de 53 años que ya había perdido ante Ramón Mendoza en 1994, desafió al popular expresidente Lorenzo Sanz. A pesar de su impactante anuncio, pocos expertos —incluido el propio Figo— creían que llegaría a presidir el club.

  • Durante la Eurocopa, Figo negó con nerviosismo su fichaje, recordó su contrato con el Barcelona y prometió quedarse. Quizá confiaba en que Lorenzo Sanz ganara las elecciones del Madrid y así anular el acuerdo previo con Pérez.

    Sin embargo, los cerca de 80 000 socios del club blanco tenían otros planes. Engañados por sus promesas, lo eligieron presidente por más de 3.000 votos. Figo llegó a Madrid y se hizo persona non grata en Barcelona, pero a Pérez le dio igual: su maniobra le dio la presidencia del que quizá sea el club más deslumbrante del fútbol mundial.

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  • Enrique RiquelmeGetty Images

    Pérez espera que su reelección refuerce su posición en el Real Madrid

    Han pasado más de 25 años y, salvo entre 2006 y 2009, Pérez sigue siendo el hombre más poderoso del Real Madrid. Como en el 2000, se acercan elecciones presidenciales en el club y las promesas de fichajes vuelven a ser clave.

    El detonante fue una rueda de prensa del aún presidente en la que criticó a sus detractores, periodistas, árbitros y al FC Barcelona. Anunció que no temía a las elecciones y que se sometería al voto de los socios, convencido de ser el hombre adecuado.

    En un momento deportivo complejo, planea cambios drásticos que respaldaría su posible reelección. Aunque endureció los requisitos para presentarse (20 años de antigüedad como socio y entre el 10 % y el 15 % de la facturación del club en capital propio), no esperaba encontrar en Enrique Riquelme a un rival con reales posibilidades de sucederle.

    Menos de 24 horas después de la rueda de prensa, Riquelme respondió con una carta abierta: propuso dialogar, se postuló como candidato y pidió dejar que el proceso electoral siguiera su curso.

    Su candidatura ya es oficial: el domingo se presentará como rival de Pérez. Riquelme, de 37 años, es directivo en Cox Energy, empresa de energía solar con proyectos en México, Chile, Panamá, Colombia y España. En el club su nombre no es nuevo: en 2021 ya se rumoreó que podría retar a Pérez, aunque entonces no pasó de ahí.

  • Erling Haaland - Manchester City 2026Getty

    Pérez quiere a Konaté y a Mourinho; Riquelme quiere a Haaland y a Rodri

    Las elecciones de este año no solo enfrentan a dos generaciones y personalidades muy distintas que buscan el voto de los socios; también plantean visiones opuestas sobre el futuro del club.

    Riquelme rechaza la idea de Pérez de vender participaciones del club a inversores para competir con los grandes de la Premier o con equipos de propiedad privada como el París Saint-Germain. «El Real Madrid debe seguir perteneciendo al 100 % a sus aficionados», afirmó el jugador de 37 años. Además, rechaza el tope de 100 000 socios que plantea Pérez y la creación de derechos especiales para los aficionados de toda la vida.

    Además, difieren en la política de fichajes. Pérez promete contratar a Ibrahima Konaté, un defensa no revelado y un delantero del nivel de Cristiano Ronaldo. Se rumorea que este último sería Michael Olise, aunque Pérez descartó recientemente ficharlo.

    Riquelme, en cambio, promete fichar a Rodri —objetivo madridista desde hace años— y a su compañero en el City, Erling Haaland.

    En este frente, Riquelme parecía tener la victoria asegurada gracias al atractivo nombre del noruego, aunque el miércoles por la noche surgió una fuerte resistencia. Primero del padre de Haaland, Alf-Inge, y de su asesora, Rafaela Pimenta, y luego del propio Manchester City, que anunció medidas legales de inmediato.

    Además, Riquelme quiere reformar la dirección deportiva y nombrar director deportivo a Raúl González Blanco, apoyado también por Iker Casillas.

    Pérez, con el economista Anas Laghrari, dejaría el cargo vacío y nombraría a José Mourinho “director del equipo”. El Benfica confirmó el jueves que, si gana, Pérez pagará los 15 millones de la cláusula de rescisión.

    Riquelme, en cambio, no ve al portugués como opción y promete un técnico «más sostenible» con compromiso firme. Se trata de un técnico que, en teoría, gusta a la afición y está a la altura del club. Se rumorea que el entrenador de 37 años admira a Mikel Arteta, del Arsenal, aunque el nombre de Jürgen Klopp sigue surgiendo como opción para volver al banquillo madridista.

  • Real Madrid PerezGetty Images

    ¿Se acaba la era Pérez en el Real Madrid?

    Las elecciones del domingo mostrarán si los socios del Real Madrid se dejan llevar por la lista de famosos que exhiben los candidatos. Pérez, de 79 años, inunda Madrid con carteles que lo muestran como el guardián del éxito y resaltan sus logros. Su rival promete iniciar una nueva era.

    En casi 20 años, nadie ha estado tan cerca de acabar con la era Pérez. Por eso, según la prensa española, el presidente habría lanzado una campaña con cientos de bots que, en más de 29 000 publicaciones, atacaron a Riquelme y lo elogiaron a él.

    Al parecer, el septuagenario de 79 años no tiene reparos en recurrir a cualquier medio para garantizar su reelección, tal como ocurrió hace más de 25 años.