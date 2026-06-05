Las elecciones de este año no solo enfrentan a dos generaciones y personalidades muy distintas que buscan el voto de los socios; también plantean visiones opuestas sobre el futuro del club.

Riquelme rechaza la idea de Pérez de vender participaciones del club a inversores para competir con los grandes de la Premier o con equipos de propiedad privada como el París Saint-Germain. «El Real Madrid debe seguir perteneciendo al 100 % a sus aficionados», afirmó el jugador de 37 años. Además, rechaza el tope de 100 000 socios que plantea Pérez y la creación de derechos especiales para los aficionados de toda la vida.

Además, difieren en la política de fichajes. Pérez promete contratar a Ibrahima Konaté, un defensa no revelado y un delantero del nivel de Cristiano Ronaldo. Se rumorea que este último sería Michael Olise, aunque Pérez descartó recientemente ficharlo.

Riquelme, en cambio, promete fichar a Rodri —objetivo madridista desde hace años— y a su compañero en el City, Erling Haaland.

En este frente, Riquelme parecía tener la victoria asegurada gracias al atractivo nombre del noruego, aunque el miércoles por la noche surgió una fuerte resistencia. Primero del padre de Haaland, Alf-Inge, y de su asesora, Rafaela Pimenta, y luego del propio Manchester City, que anunció medidas legales de inmediato.

Además, Riquelme quiere reformar la dirección deportiva y nombrar director deportivo a Raúl González Blanco, apoyado también por Iker Casillas.

Pérez, con el economista Anas Laghrari, dejaría el cargo vacío y nombraría a José Mourinho “director del equipo”. El Benfica confirmó el jueves que, si gana, Pérez pagará los 15 millones de la cláusula de rescisión.

Riquelme, en cambio, no ve al portugués como opción y promete un técnico «más sostenible» con compromiso firme. Se trata de un técnico que, en teoría, gusta a la afición y está a la altura del club. Se rumorea que el entrenador de 37 años admira a Mikel Arteta, del Arsenal, aunque el nombre de Jürgen Klopp sigue surgiendo como opción para volver al banquillo madridista.