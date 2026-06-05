Promesas descabelladas de fichajes y métodos sucios: en el Real Madrid se libra una campaña electoral sórdida por la presidencia

Las elecciones de este año no solo enfrentan a dos generaciones y personalidades muy distintas que buscan el voto de los socios; también plantean visiones opuestas sobre el futuro del club.

Riquelme rechaza la idea de Pérez de vender participaciones del club a inversores para competir con los grandes de la Premier o con equipos capitalizados como el París Saint-Germain. «El Real Madrid debe seguir perteneciendo al 100 % a sus aficionados», afirmó el jugador de 37 años. Quiere reforzar los derechos de los socios y rechaza el tope de 100 000 afiliados que propone Pérez, así como los derechos especiales para los seguidores históricos.

Además, difieren en su política de fichajes. Pérez promete contratar a Ibrahima Konaté, un defensa no revelado y un delantero del nivel de Cristiano Ronaldo.

Riquelme, además de Rodri —que, según se dice, lleva ya unos años en la lista de deseos interna de los madridistas—, quiere traer al Estadio Santiago Bernabéu a su actual compañero en el Manchester City, Erling Haaland.

En este frente, Riquelme parecía tener la victoria asegurada gracias al nombre estelar del noruego, aunque el miércoles por la noche surgió una fuerte resistencia. Primero del padre de Haaland, Alf-Inge, y de su asesora, Rafaela Pimenta, y luego del propio Manchester City, que anunció medidas legales.

Además, quiere nombrar director deportivo a Raúl González Blanco, apoyado también por Iker Casillas.

Pérez, con el asesor económico Anas Laghrari, dejaría el cargo vacío y nombraría a José Mourinho “director del equipo”. El Benfica confirmó el jueves que, si gana, Pérez pagará los 15 millones de la cláusula de rescisión.

Riquelme, en cambio, no valora a Mourinho y promete un técnico «más sostenible» con el que ya existiría un acuerdo firme. Se trata de un técnico que, en teoría, gusta a la afición y está a la altura del club. Se rumorea que el entrenador de 37 años admira a Mikel Arteta, del Arsenal, aunque el nombre de Jürgen Klopp sigue surgiendo como opción para regresar al banquillo madridista.