Promesa de un año al West Ham y a Danny Dyer: ¿Tiene fecha de caducidad la lealtad de Jarrod Bowen si Scott Parker no logra el ascenso a la Premier League?
Bowen se unió por matrimonio a la familia Dyer, fanática del West Ham
Tras quedar fuera de los planes de Thomas Tuchel para el Mundial de 2026, para sorpresa de muchos, Bowen optó por ignorar las especulaciones sobre su salida durante el mercado de fichajes de verano. En su lugar, aceptó unas condiciones contractuales revisadas en el London Stadium.
Prometió ayudar al West Ham a volver a la élite a la primera. Los lazos familiares, al haber emparentado con la familia Dyer al casarse con Dani, concursante de Strictly Come Dancing y exestrella de Love Island, hicieron que le resultara difícil plantearse un nuevo reto.
- Getty
El talentoso delantero decidió hacer caso omiso de los rumores de traspaso
El extremo de 29 años tiene contrato con el West Ham hasta 2030 y esperaba seguir jugando en el club hasta su retirada. Ya ha disputado cerca de 300 partidos con el equipo y se ha convertido en una figura emblemática, con 94 goles en su cuenta.
Numerosos equipos de la máxima categoría le habrían abierto las puertas a Bowen si hubiera expresado su deseo de seguir en la Premier League. Su decisión de quedarse es admirable, pero ¿tiene fecha de caducidad?
¿Le da Bowen al West Ham un año para lograr el ascenso?
Preguntado por si Bowen tiene un acuerdo de un año con el West Ham, cuyo nuevo entrenador, Scott Parker, está bajo presión para lograr el ascenso desde la Championship, el exextremo del West Ham Jarvis, que habló en colaboración con la última iniciativa Midnite Express, que permite a los aficionados disfrutar de experiencias únicas en los desplazamientos para ver a su equipo, declaró a GOAL: «Creo que ese sería el entendimiento.
»Sabes cuánto quiere al club. Sabes cuánto lo quiere su familia. Sabes lo mucho que significa para la afición. Y podría ser el mejor jugador que haya jugado en la Championship.
»Sigo pensando que debería haber ido con Inglaterra en verano. Se habla de números y estadísticas, y yo no siempre les doy tanta importancia, pero no se puede discutir lo que ha hecho.
»Así que, cuando tienes a un jugador así en tu equipo, creo que los jugadores del West Ham, tanto los que juegan como el resto de la plantilla, deben de mirarlo y sentir que les da muchísima confianza. Si estás teniendo dificultades en un partido, piensas: “Vale, se la daremos a Jarrod Bowen”.
»Y sigue rindiendo. No creo necesariamente que esté en su mejor momento, a su mejor nivel, pero, aunque no lo esté y esté al 95 %, sigue siendo un jugador increíble para tener en tu equipo. Sigue aportando y jugando bien. Sigue sumando cifras. Sigue marcando goles y dando asistencias.
»Y es un líder en ese equipo. Puede que no sea el que más grita y vocifera, pero predica con el ejemplo. Creo que eso es lo que demuestra de verdad su valía en el equipo. Y Scott Parker estará encantado de tenerlo allí».
- Midnite
Parker ha sustituido a Nuno como entrenador en el London Stadium.
El West Ham ha vuelto a hacer cambios en su banquillo y el excentrocampista Parker, que conoce el club a la perfección, ha sido nombrado sucesor del destituido Nuno Espirito Santo.
Su primer partido al frente del equipo se saldó con un emocionante empate 3-3 ante el Cardiff. El West Ham remontó una desventaja de tres goles para sumar un punto y, con Bowen todavía sin volver a ser convocado por Inglaterra, afrontará el parón de selecciones de noviembre después de viajar a Blackburn el sábado.
Midnite, socio principal del Wolverhampton Wanderers para la temporada 2026/27, ofrecerá a 100 aficionados del club un viaje en autocar de lujo a bordo del «Midnite Express» para recorrer 209 km de ida y vuelta y ver a su querido Wolverhampton Wanderers enfrentarse al Wrexham, el club con más glamour de la liga, este sábado 7 de noviembre.
Los aficionados compartirán viaje con Steve Bull, Carl Ikeme y Matt Jarvis, leyendas del Wolverhampton Wanderers, y disfrutarán de concursos de preguntas sobre el club y sesiones de preguntas y respuestas en directo, con premios exclusivos en juego.
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