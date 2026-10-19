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¡Prohibidos los móviles! Roberto De Zerbi impone nuevas normas estrictas mientras el Tottenham, que no conoce la victoria, intenta salir de la crisis
Medidas drásticas en Marbella
De Zerbi, entrenador del Tottenham, llevó recientemente a su plantilla a Marbella para realizar una concentración de entrenamiento en un clima cálido con la que tratar de frenar su preocupante caída en la Premier League. El Tottenham ocupa actualmente el último puesto de la tabla y lleva seis partidos sin ganar, pese a haber invertido 380 millones de libras (505 millones de dólares) en 10 fichajes este verano.
Para fomentar la unión de una plantilla sometida a numerosas rotaciones, De Zerbi prohibió estrictamente el uso de dispositivos móviles durante todas las comidas en grupo. El italiano espera que obligar a sus jugadores a relacionarse fuera del campo acelere la integración del equipo y permita salvar su temporada en la competición nacional.
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De Zerbi explica la prohibición de usar el móvil
Al explicar los motivos de sus nuevas normas, De Zerbi subrayó la necesidad de que el grupo estrechara lazos. «Trabajamos sobre el césped, pasamos tiempo juntos y retiramos los teléfonos durante el desayuno, la comida y la cena para estar juntos, porque ahora estamos así [con el teléfono] todo el tiempo», dijo a los periodistas.
El italiano confirmó que el viaje a España incluyó conversaciones serias sobre su mal momento de forma. «Tuvimos dos o tres reuniones importantes en las que hablamos de fútbol, de nuestra situación y de cómo todos debemos asumir nuestra responsabilidad», añadió. «Y nada más. Hubo algunas cenas solo para los jugadores y otras solo para el personal.
«Como entrenador, entiendes que tienes que mejorar, que tienes que cambiar la situación y tratas de encontrar todas las soluciones.
«Ya hice este tipo de concentración dos veces con el Marsella y fue una buena solución. Hablé con el club, con Vinai [Venkatesham], con Johan [Lange] y con el propietario, y tomamos la decisión entre todos, pero no es nada especial. Se trata simplemente de pasar más tiempo juntos, porque en pretemporada no pudimos.
«Teníamos muchos jugadores nuevos y jugadores que habían regresado del Mundial. Pasar tres o cuatro días juntos, sin la familia y poniendo al club como máxima prioridad, es normal y es bueno».
Pese a las restricciones, De Zerbi insistió en que la plantilla podía recorrer la ciudad durante su tiempo libre. «Sí, con libertad», concluyó. «Sin normas militares. Me encanta la libertad».
El culebrón de Richarlison se intensifica
Mientras De Zerbi exige unidad, su relación con el delantero apartado Richarlison se ha deteriorado públicamente. El brasileño quedó fuera de la plantilla del Tottenham para la Premier League y fue relegado al equipo sub-21 tras varios traspasos frustrados en verano. Duncan Ferguson, exentrenador del Everton, cuestionó la dureza de ese trato: «No sé si han tenido una pelea tremenda y, conociendo a Richy, probablemente sí, pero hay que arroparlo. No dejas fuera a un jugador así a menos que haya habido un asesinato de verdad». Richarlison respaldó las palabras de Ferguson en Instagram con este mensaje: «Gracias, @duncan9ferguson, tienes razón».
Sin embargo, De Zerbi zanjó tajantemente la polémica el domingo. «Ya no es mi problema», declaró a los periodistas. «Tenéis que preguntarle a Vinai o a Johan. No es mi problema».
- AFP
Aumenta la presión contra el Coventry
El Tottenham debe convertir ahora la unión forjada en Marbella en resultados inmediatos cuando reciba al Coventry City el lunes por la noche. El partido ya es de obligada victoria para De Zerbi, que lucha por sacar al Tottenham del último puesto de la clasificación.
No sumar los tres puntos no hará sino aumentar el escrutinio sobre la costosa reconstrucción del club. Con las tensiones en la directiva saliendo a la luz, lograr la primera victoria en liga es imprescindible para dar estabilidad a una temporada turbulenta.
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