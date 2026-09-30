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«Profundamente preocupado»: un patrocinador del Manchester City amenaza con emprender acciones legales contra la Premier League
El patrocinador amenaza con acciones legales
Según un informe de The Sun, el principal patrocinador del Manchester City ha amenazado con emprender acciones legales tras el veredicto reciente. Después de que el club fuera declarado culpable de utilizar acuerdos «ficticios» para ocultar 900 millones de libras durante un periodo de nueve años, la aerolínea emitió un duro comunicado.
Etihad confirmó que «buscará el asesoramiento jurídico pertinente… para proteger sus intereses». Además, el patrocinador afirmó que «rechaza categóricamente cualquier hallazgo, conclusión o insinuación que sugiera que la aerolínea haya estado implicada alguna vez en acuerdos comerciales impropios» durante el periodo en cuestión.
- Getty Images Sport
Perjudiciales implicaciones públicas
La aerolínea de bandera de los Emiratos Árabes Unidos criticó duramente a la Premier League por la forma en que se gestionó la resolución. La compañía afirmó que la situación ha "creado implicaciones perjudiciales para Etihad a pesar de que la aerolínea no es nombrada en las conclusiones publicadas con partes censuradas".
La aerolínea señaló que la Premier League no se había puesto en contacto con ella para verificar la "exactitud y equidad de la información en la que se basó para llegar a sus conclusiones". Reprendiendo al organismo rector por la divulgación selectiva de información, añadió: "Etihad está profundamente preocupada por la manera en que este asunto se ha comunicado públicamente".
Guardiola apoya al club
Exigiendo responsabilidades por las consecuencias, el principal patrocinador insistió: "La Premier League debe asumir la responsabilidad por las consecuencias de la manera en que se han presentado estas conclusiones".
El Manchester City ha ganado ocho títulos de liga desde la adquisición por parte de Abu Dhabi, y el club mantiene su absoluta inocencia ante las crecientes acusaciones sobre los 900 millones de libras en supuestos fondos ocultos. Mientras tanto, el entrenador Pep Guardiola ha respaldado con firmeza a sus empleadores, afirmando que está con los propietarios más que nunca, y declaró: "Quiero dejarlo claro: superaremos esto juntos".
- AFP
¿Qué le espera ahora al Manchester City?
El Manchester City tiene hasta el 2 de octubre para presentar una apelación formal contra el veredicto de culpabilidad. Mientras se intensifican las batallas legales entre el club, sus socios comerciales y la Premier League, el mundo del fútbol espera para ver qué sanciones deportivas sin precedentes se impondrán finalmente.
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