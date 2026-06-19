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Problemas para Jürgen Klopp: el director deportivo del RB Leipzig está a punto de dimitir tras su papel clave en el despido de Ole Werner
La jerarquía corporativa prevalece sobre la dirección
El club de Sajonia despidió de forma repentina al entrenador Werner y a su cuerpo técnico, pese a que tenía contrato hasta 2027. Según el diario *Bild*, Schafer defendió al entrenador de 38 años y evitó su cese en dos ocasiones recientes. Sin embargo, la decisión final se tomó en la sede de Red Bull, donde el director global de fútbol, Klopp, fue clave en el despido.
- AFP
Se colapsa la estabilidad estructural interna.
El repentino despido del entrenador ha provocado una crisis interna que pone en duda la continuidad de Schafer en el club.
Skyinforma que, por ahora, se desconoce si Schafer conservará su cargo en el Leipzig y plantea tres escenarios: renuncia, despido o continuidad. Además, la cadena señala que las tensiones aumentaron durante el cese del entrenador y que Schafer no estaba de acuerdo con la forma en que se tomó la decisión.
Conflictos económicos y profesionales
La junta directiva del Leipzig vive una grave tensión por la salida de un directivo. Si no hay mutuo acuerdo, el club deberá pagar más de 3 millones de euros en salarios.
Según Sky, si los contratos de los entrenadores no se rescinden de mutuo acuerdo, el Leipzig deberá pagar más de 3 millones de euros en salarios. En medio de esta inestabilidad, Schafer ya suena para otros cargos: el FAZ lo señala como posible candidato del Eintracht de Fráncfort si Markus Krosche deja el club.
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Se avecina un cambio en la dirección ejecutiva
La directiva de Red Bull debe resolver la situación de Schafer antes de que su posible salida desestabilice la próxima ventana de fichajes de verano. Klopp debe gestionar esta tensión en la junta mientras cumple sus compromisos como comentarista de televisión para Magenta durante el Mundial de 2026. Encontrar un entrenador dócil y capaz de mejorar el tercer puesto de la temporada pasada sigue siendo una prueba crucial para este inestable gigante alemán.