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¡Problemas para el Tottenham! El derroche de 320 millones de libras del club londinense este verano podría hacer que se enfrente a una infracción de las normas financieras de la UEFA
El coste de una revolución en el norte de Londres
El Tottenham Hotspur ha emprendido un verano de fichajes de récord, desembolsando aproximadamente 320 millones de libras para remodelar una plantilla que evitó por poco el descenso la pasada temporada. Bajo la dirección de De Zerbi, el club ha apostado de forma agresiva por talento de primer nivel y ha batido dos veces su récord interno de traspaso para asegurarse los servicios de Mateus Fernandes y Sandro Tonali por un total de 185 millones de libras.
Más allá de las llegadas estelares en el centro del campo, el Tottenham también pescó en el Manchester City para fichar a Savio y Omar Marmoush en una operación valorada en hasta 145 millones de libras, al tiempo que aseguró la cesión de Mykhailo Mudryk desde el Chelsea en el último día del mercado, con una opción de compra de 75 millones de libras.
El experto en finanzas del fútbol Stefan Borson destacó la magnitud de este compromiso, declarando a talkSPORT: «Han gastado muchísimo. Creo que no habrías imaginado un nivel de gasto de 300 millones de libras solo de entrada. Eso ni siquiera excluye los variables. Creo que probablemente ronda los 300 millones y algo más».
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Los ingresos que faltan y la trampa de la masa salarial
La presión financiera sobre el Tottenham se ve agravada por su actual ausencia de competiciones europeas, algo que afecta de forma significativa a sus cuentas. Sin los lucrativos ingresos por televisión y taquilla asociados a la Champions League o la Europa League, Borson estima que el club está operando con un enorme déficit en comparación con años anteriores.
Señaló: "Han gastado muchísimo y, obviamente, probablemente estén unos 100 millones de libras por debajo en ingresos esta temporada con respecto a la pasada porque no tienen fútbol europeo". Este desfase convierte el aumento del gasto en salarios de los jugadores en una apuesta de alto riesgo para la jerarquía del club.
Borson explicó que el club ha construido en la práctica una estructura de costes de Champions League sin los ingresos garantizados para sostenerla. Y añadió: "Y están bien probablemente durante una temporada. Así que, si no se clasificaran esta temporada, probablemente estarían bien. Pero van a empezar a enfrentarse a esas pruebas si no consiguen jugar la Champions League".
Los estrictos obstáculos regulatorios de la UEFA
Irónicamente, el mismo éxito que ansía el Tottenham, un regreso al fútbol europeo, podría desencadenar un incumplimiento formal de la estricta normativa de la UEFA. Mientras que los equipos de la Premier League deben ajustarse al límite del 85 por ciento de los ingresos en la Ratio de Coste de Plantilla (SCR), la UEFA exige a los que compiten en sus torneos mantener esos costes por debajo del 70 por ciento.
Además, la Regla de Beneficios del Fútbol (FER) de la UEFA establece que los clubes no pueden superar unas pérdidas agregadas de 60 millones de euros durante un periodo de control de tres años. Dado el enorme desembolso realizado en la reciente ventana, el Spurs ya camina por una línea muy fina en relación con estos parámetros continentales específicos.
Al hablar sobre el posible impacto, Borson afirmó: "Creo que un año fuera es probablemente asumible. Incumplirán la prueba de Beneficios del Fútbol si se clasifican para el fútbol europeo. En cualquier caso, pase lo que pase ahora, ya están por encima de eso. Sobre una base de tres años, solo puedes tener un impacto máximo de 60 millones de euros".
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La necesidad desesperada de vender jugadores
Para mitigar el riesgo de una infracción, el Tottenham podría verse obligado a contemplar salidas importantes de jugadores en las próximas ventanas. A menos que el club pueda generar beneficios sustanciales mediante ventas, la trayectoria actual sugiere que un choque con la FER es inevitable.
Borson se mostró escéptico sobre la capacidad del club para cuadrar las cuentas rápidamente y dijo: «Así que, a menos que de alguna manera consigan vender a algunos jugadores al final de la temporada con grandes beneficios, algo que no creo que sea probable, es probable que incumplan de inmediato la norma de ingresos del fútbol».
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