Problemas en el Real Madrid, ya que el entorno de Kylian Mbappé está en total DESACUERDO con el diagnóstico de la lesión del club y no quiere que se precipite su regreso para el partido contra el Manchester City
Tensiones por lesiones en medio de la lucha por el título
La tensión llega en un momento desastroso para el gigante español, que aún se está recuperando de la sorprendente derrota en casa ante el Getafe, que ha mermado gravemente sus esperanzas de ganar la Liga. La postura oficial del club ha sido de optimismo cauteloso, pero la versión del entorno de Mbappé sugiere una realidad médica mucho más grave que la presentada al público. Un informe del periodista Anton Meana, a través de Cadena SER, indica que el «ligamento cruzado posterior izquierdo del jugador está al límite», un diagnóstico mucho más preocupante que el «esguince» comunicado oficialmente por el club.
La verdad detrás del «esguince»
La discrepancia entre el parte médico del club y la valoración del entorno del jugador ha creado una cortina de humo en torno a las instalaciones de Valdebebas. El Real Madrid emitió el martes un comunicado oficial en el que aclaraba el estado de Mbappé: «Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se le está aplicando. A la espera de evolución». Sin embargo, Meana ha ofrecido una visión contraria del diagnóstico, afirmando que la lesión es «realmente significativa».
La inminente Copa del Mundo de 2026 es el principal motivo de la postura protectora de su entorno. A solo 100 días del inicio del torneo, los representantes de Mbappé están convencidos de que no puede permitirse perder ni un solo día de rehabilitación adecuada. «Vamos a llamarlo esguince solo porque eso es lo que dice el informe médico, pero la lesión es realmente importante. Quedan 100 días para el Mundial y Mbappé no tiene tiempo que perder. Necesita los 100 para recuperarse por completo», explicó Meana. El temor es que forzar su regreso para el partido contra el City pueda provocar una lesión catastrófica que dejaría al capitán de Francia fuera del mayor escenario mundial.
Arbeloa sigue sin pronunciarse sobre su regreso
El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha intentado restar importancia a la situación en las últimas ruedas de prensa, manteniendo una postura de optimismo cauteloso y evitando dar fechas concretas. «¿Mbappé y la Champions League? Vamos a ir día a día», explicó Arbeloa durante su rueda de prensa. «Es cuestión de ver cómo se encuentra. Por ahora, es mejor no dar plazos, queremos ver cómo se encuentra y decidiremos en función de eso».
Crisis creciente de lesiones en el Bernabéu
El momento en que se produce la disputa por Mbappé es especialmente doloroso para el Madrid, que se enfrenta a una lesión catastrófica de otro delantero clave. El club ha confirmado recientemente la rotura del ligamento cruzado anterior del brasileño Rodrygo. Con Rodrygo fuera de juego durante toda la temporada, la presión sobre Mbappé para que regrese lo antes posible se ha intensificado, creando una tormenta perfecta de intereses contrapuestos entre los objetivos deportivos del club y el bienestar personal del jugador. A medida que se acerca el choque contra el Manchester City, el enfrentamiento continúa, dejando la temporada del Real Madrid en el aire mientras su activo más caro sigue siendo objeto de un tira y afloja interno.
Se ha informado de que Mbappé probablemente se perderá el partido de ida contra el City el próximo miércoles y el choque de Liga del Real Madrid contra el Celta de Vigo este fin de semana.
