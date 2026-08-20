En el Oporto, el expediente Santiago Giménez está por ahora en punto muerto. El delantero mexicano se ha recuperado de la lesión sufrida en el Mundial y ahora espera a que se defina su futuro. El Milan ha rechazado la primera propuesta del Oporto, que pretende hacerse con el jugador en calidad de cesión gratuita con opción de compra fijada en 15 millones de euros, destinada a convertirse en obligación al cumplirse determinados objetivos individuales.





La propuesta no ha convencido al AC Milan, que la considera insuficiente. El club italiano apunta, de hecho, a una cesión con coste, acompañada de una opción de compra definitiva de entre 20 y 25 millones de euros. Una fórmula pensada para contener al máximo la pérdida económica derivada del traspaso de Giménez, fichado del Feyenoord por cerca de 32 millones de euros.