Tras anunciar la convocatoria, Ancelotti admitió que el proceso de selección había sido injusto para algunos jugadores. El seleccionador de Brasil pidió disculpas públicamente a Pedro tras dejarlo fuera de la próxima Copa del Mundo.

«Algunos de los jugadores que han estado con nosotros este año no estarán contentos con esta lista», declaró Ancelotti a los periodistas. «Lo siento, y quiero dar las gracias a todos los que han estado con nosotros. Sentimos mucho no incluir a João Pedro; su gran temporada en Europa merecía el puesto, pero debimos elegir a otro. Lo siento por él y por todos los demás».