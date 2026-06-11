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Prince, hijo de Djibril Cissé, firma su primer contrato profesional con el Liverpool
Una temporada decisiva que ha dado sus frutos
El Liverpool ha anunciado que Cisse es uno de los ocho jóvenes talentos de la cantera que han firmado un nuevo contrato tras un año impresionante en el AXA Training Centre. El joven defensa fue clave en el equipo sub-18 durante la temporada 2025-26, jugó 19 partidos de liga y llevó el brazalete de capitán en cuatro ocasiones.
Además, jugó cuatro partidos con el sub-19 en la UEFA Youth League y debutó con el sub-21 marcando un gol. El nuevo contrato, válido hasta 2029, le mantendrá en Anfield mientras el club asegura su futuro.
- AFP
Siguiendo los pasos de su padre
Mientras su padre fue un delantero rapidísimo que marcó 24 goles en 79 partidos con los Reds, el joven Cissé se está labrando una reputación en el otro extremo del campo. La temporada pasada pasó de delantero a defensa central, cambio que benefició al jugador y a la cantera del Liverpool.
Al compararse con él, Prince declaró en febrero en la web del club: «He visto sus highlights; es bonito recordarlo. Un jugador un poco loco, con peinados extravagantes». Ahora que juego de central, seguro que no me gustaría enfrentarlo. Tenía mucha velocidad, aunque mi capacidad goleadora no era tan buena como la suya, de ahí que me hayan cambiado a la zaga. Él era rapidísimo, pero creo que yo soy un poco más rápido».
Las ambiciones futuras en Anfield
El joven quiere seguir los pasos de su padre y ganar la Liga de Campeones, la FA Cup y la Supercopa de la UEFA. Su meta inmediata es progresar en las categorías inferiores y hacerse un lugar en el equipo sub-21 la próxima temporada.
«A corto plazo, solo quiero seguir progresando, ser titular en el sub-18 y quizá jugar un par de partidos con el sub-21», añadió Cisse. «A largo plazo, quiero llegar al primer equipo. Quiero jugar en el Liverpool el resto de mi vida».
- (C)Getty Images
El camino hacia el primer equipo
Cisse lucha por destacar en el Liverpool, más aún con la llegada de Ifeanyi Ndukwe, procedente del Austria de Viena, que refuerza la defensa. Su versatilidad y liderazgo, mostrados como capitán del sub-18, sugieren que tiene el temperamento para triunfar bajo la nueva estructura técnica de Andoni Iraola.