Goal.com
En directoEntradas
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport
Moataz Bellah El Hadedy

Traducido por

¡Primero Mohamed Salah, ahora Cody Gakpo! Liverpool podría perder a otro extremo, pues el holandés quiere marcharse este verano

Fichajes
Liverpool
C. Gakpo
M. Salah
PSV Eindhoven
Premier League
Eredivisie

Tras la rescisión anticipada del contrato de Mohamed Salah con el Liverpool, el delantero Cody Gakpo habría comunicado al club su deseo de abandonar Anfield este verano, tras una temporada agitada en Merseyside. Sin embargo, su marcha podría tener consecuencias inesperadas para su antiguo club, el PSV, y podría echar por tierra un fichaje récord que se está negociando actualmente.

  • Gakpo quiere marcharse de Anfield

    Este versátil delantero busca un nuevo reto tras una temporada muy dura para toda la plantilla. El equipo sufrió una gran angustia emocional por el trágico fallecimiento de su compañero Diogo Jota en el verano de 2025, pérdida que marcó el estado anímico del club durante la campaña siguiente.

    Además, el bajo rendimiento del equipo hizo que el entrenador Arne Slot perdiera el apoyo de la afición, lo que llevó a los propietarios, Fenway Sports Group, a destituirlo pese a haber ganado la liga en su debut. Con la llegada del técnico del Bournemouth, Andoni Iraola, el extremo holandés ha aprovechado este periodo de transición para solicitar su traspaso, según SoccerNews.

    • Anuncios
  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Los equipos de la Premier League se fijan en un extremo holandés

    Varios equipos siguen de cerca al versátil delantero. Tottenham Hotspur es el más interesado, pero Newcastle United también lo vigila para reforzar su ataque.

    La operación se ha complicado por otros movimientos en Europa: el Bayern, que quería a Anthony Gordon del Newcastle, se fijó en Gakpo tras fichar el inglés por el Barcelona. Así, el campeón de la Bundesliga se suma a la puja.

  • El Bayern se ve envuelto en un complicado carrusel de fichajes con múltiples jugadores

    El efecto dominó ha llegado a Alemania: el Bayern, gigante de la Bundesliga, quiere fichar al delantero descontento de Anfield y sumarlo a su ataque, donde ya brilla el ex del Liverpool Luis Díaz.

    Esta maniobra puede descarrilar la operación financiera sin precedentes que el PSV, club de la infancia del jugador, planeaba con él. El Bayern llevaba días negociando el fichaje del extremo marroquí Ismael Saibari, pero su repentina oferta por el holandés tiene al equipo de la Eredivisie temiendo que su excanterano frustre, sin querer, su propia bonanza veraniega.

  • FBL-EUR-C1-EINDHOVEN-NAPOLIAFP

    Gakpo amenaza con batir el récord de traspaso del PSV

    El Bayern ha elevado su oferta por Saibari a 53 millones de euros, con 48 millones garantizados y 5 en variables, para convencer al PSV. La propuesta incluye 48 millones fijos y hasta 5 millones en variables, aunque el PSV busca optimizar el trato.

    Si se cierra la operación, Saibari será el fichaje más caro de la historia del PSV. No obstante, el interés del campeón de la Bundesliga en Gakpo podría cambiar la situación y frustrar el acuerdo récord.