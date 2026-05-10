Según se ha informado, mientras se dirigía a la banda, se oyó a Williams repetir «no puede ser, no puede ser», lo que sugiere una lesión potencialmente grave. Una reacción tan visceral ha suscitado inmediatamente el temor de que no pueda participar en la próxima Copa del Mundo. Esta temporada, Williams ha sumado seis goles y siete asistencias en 32 partidos con el Athletic Club, en los que ha disputado más de dos mil minutos. No obstante, sus problemas previos de ingle y pubalgia incrementan la preocupación.



