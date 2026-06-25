Primero «incomprensión», luego acuerdo: el traspaso de Nathaniel Brown del Eintracht de Fráncfort al FC Bayern parece inminente

Según Sky, Arsenal y Chelsea intentaban bloquear el acuerdo entre los dos equipos de la Bundesliga. Ambos clubes londinenses siguen de cerca la situación y ven una oportunidad.

El Chelsea busca un lateral izquierdo tras la salida de Marc Cucurella al Real Madrid, mientras que el Arsenal ya mostró interés en Brown semanas atrás, aunque el jugador habría rechazado entonces ofertas extranjeras para fichar por el FCB.

Brown, fichado por el Eintracht en 2024 al 1. FC Núremberg por 5,5 millones de euros, ha brillado esta temporada pese a las dificultades de su equipo y ha ascendido rápidamente hasta la selección alemana, donde ha sido titular en los dos primeros partidos del Mundial de EE. UU., Canadá y México. En el debut, victoria 7-1 ante Curazao, aportó dos asistencias.

No obstante, se perderá el último encuentro de la fase de grupos ante Ecuador por molestias en los aductores. Su reemplazo será David Raum, del Leipzig, quien ocupará su lugar en el once de Julian Nagelsmann.







