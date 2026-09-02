El Burnley ha anunciado oficialmente el fichaje en propiedad del centrocampista internacional japonés Reo Hatate, procedente del Celtic, por una cantidad no desvelada. El jugador, de 28 años, ha firmado un contrato de tres temporadas en Turf Moor para completar su primer traspaso profesional al fútbol inglés.

Hatate deja Glasgow tras una etapa de cinco años muy exitosa, en la que disputó más de 190 partidos con el Celtic. Su llegada aporta una experiencia contrastada y ganadora a las opciones de Nicky Hayen en el centro del campo de cara a la próxima temporada.

El internacional japonés supone una incorporación de gran calibre para el conjunto de Lancashire en el último día del mercado, mientras continúa reforzando su plantilla.