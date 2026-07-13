Primera rueda de prensa de Alonso en el Chelsea: ¿qué dijo sobre las competencias de Mourinho y el futuro de Fernández?

Xabi Alonso ofreció su primera rueda de prensa como entrenador del Chelsea. Habló sobre sus funciones, su opinión de varios jugadores estrella y el futuro del centrocampista Enzo Fernández.

Alonso había comenzado la temporada pasada como entrenador del Real Madrid, pero fue destituido el 12 de enero; unos días antes, el Chelsea había rescindido el contrato del entrenador Enzo Maresca, Tras su salida, el club nombró entrenador interino a Calum McFarland, técnico del filial, para dos partidos; luego llegó Calum Rossignol, quien duró tres meses antes de ser destituido, y McFarland cerró la temporada al frente del equipo.

El club anunció: «El técnico español asumirá sus funciones el 1 de julio de 2026, tras firmar un contrato de cuatro años en Stamford Bridge».