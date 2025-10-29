Getty Images Sport
¡Primera baja! Alan Pulido dejaría Chivas antes del Clausura 2026 de la Liga MX
- Getty Images Sport
Primero Pulido, luego Hernández
Según diversos informes desde México, Alan Pulido no renovará su contrato con Chivas, convirtiéndose en la primera baja confirmada del club de cara al Clausura 2026. Se dice que equipos como Pumas muestran interés en el delantero, quien ha marcado apenas dos goles en 20 partidos desde su regreso al club.
Por otro lado, Javier Hernández también no continuará con el equipo.
- Getty Images Sport
Las leyendas de Chivas comienzan a despedirse
Tanto Alan Pulido como Javier Hernández regresaron a Chivas como leyendas y fueron recibidos con gran expectativa, dentro del plan del club de reconstruir y recuperar su gloria pasada. Sin embargo, ninguno de los dos logró tener un impacto significativo en su segunda etapa, y no se espera que continúen más allá de este año.
Entre ambos, apenas suman cinco goles desde su regreso, con Hernández anotando tres en 39 partidos. El veterano delantero participó en solo cuatro encuentros durante el Apertura 2025.
- AFP
'Chicharito' y Pulido pasan la antorcha en Chivas
- Getty Images Sport
¿Qué sigue?
Chivas visita a Pachuca este domingo en busca de una victoria que consolide su sexto lugar en la tabla. Sorprendentemente, ya no compiten por una posición más alta, ya que Monterrey, quinto, suma 30 puntos con solo seis en juego.
Con 23 puntos, el objetivo de Chivas será proteger su posición y asegurar la clasificación directa a la Liguilla.
