Medios ingleses y alemanes ya indicaron que Gordon aceptaría fichar por el Bayern. Ahora habría acuerdo entre club y jugador, aunque aún no se define la transferencia.

Sin embargo, el traspaso aún no está cerrado: los Magpies piden 80 millones de libras (unos 92 millones de euros) por el versátil atacante, cantidad que el Bayern no parece dispuesto a pagar.

El Bayern, que en los últimos años ha seguido una política de austeridad, solo planea refuerzos puntuales y baratos para la próxima temporada, según tz. El fichaje de Gordon no encaja en ese perfil.

El presidente Uli Hoeneß apoya la idea, pero insiste en rebajar la cifra. Ambos clubes negocian, aunque un acuerdo rápido parece improbable.