Según el periodista y experto en fichajes Ben Jacobs, el campeón alemán tiene luz verde para fichar este verano al jugador inglés de 25 años y llevarlo a la Säbener Straße.
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Primer obstáculo superado: el FC Bayern de Múnich habría alcanzado un acuerdo con su objetivo de fichaje
Medios ingleses y alemanes ya indicaron que Gordon aceptaría fichar por el Bayern. Ahora habría acuerdo entre club y jugador, aunque aún no se define la transferencia.
Sin embargo, el traspaso aún no está cerrado: los Magpies piden 80 millones de libras (unos 92 millones de euros) por el versátil atacante, cantidad que el Bayern no parece dispuesto a pagar.
El Bayern, que en los últimos años ha seguido una política de austeridad, solo planea refuerzos puntuales y baratos para la próxima temporada, según tz. El fichaje de Gordon no encaja en ese perfil.
El presidente Uli Hoeneß apoya la idea, pero insiste en rebajar la cifra. Ambos clubes negocian, aunque un acuerdo rápido parece improbable.
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¿Cederá el Newcastle United tras el acuerdo entre Gordon y el FC Bayern?
El Newcastle sabe que Gordon busca un nuevo reto el próximo verano y que el Bayern le atrae. Un acuerdo entre el jugador de 25 años y el campeón alemán avivaría aún más los rumores.
La trayectoria de Michael Olise, que dejó la Premier para fichar por el Bayern y se convirtió en un jugador de talla mundial, influye en las consideraciones de Gordon. Según Sport Bild, su compatriota y capitán de la selección, Harry Kane, ya le habría recomendado fichar por el FCB.
Sky añade que ya existe un borrador de contrato con cifras, salario y duración: firmaría por cinco años si se concreta el traspaso.