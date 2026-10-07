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Palmisani FrosinoneGetty Images
Emanuele Tramacere
Traducido por

Presidente del Frosinone: "¿También el Inter está sobre Palmisani? Han enviado observadores"

Frosinone
Juventus
Inter Milán
AC Milán
L. Palmisani

El talento del portero italiano Lorenzo Palmisani no está pasando desapercibido para los grandes del fútbol italiano. La Juventus ya se ha movido con mucha fuerza y con antelación por el futbolista de la generación de 2004, protagonista también con la camiseta de la selección italiana sub-21, pero la Juventus no está sola.


Así lo confirmó el presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, que, hablando con Sky Sport, a una pregunta directa sobre el Inter confirmó el interés del club nerazzurro, aunque desmintió posibles negociaciones.


  • ¿Inter y Juventus? Han enviado ojeadores

    "¿Inter y Juventus tras Palmisani? Yo oigo muchos rumores, pero de peticiones reales, concretas, más allá de los ojeadores que vienen a ver los partidos no las hay. Eso se confunde con intereses de clubes, pero más allá de eso no hay nada concreto".

  • CUÁNTO CUESTA

    Giovanni Carnevali, consejero delegado de la Juventus, ha confirmado a la prensa que "sí, nos gusta", aclarando una posición de ventaja sobre los rivales, pero lo que también favorece a Juventus es la excelente relación, duradera en el tiempo, que une al club con el Frosinone. Lo que, sin embargo, puede marcar la diferencia es obviamente el precio, porque el patrón Stirpe no se cerrará a una venta, aunque preferiría aplazarla hasta final de temporada, pero no malvenderá a su joya. La cifra desde la que hoy se parte para negociar está en continuo crecimiento y ya supera los 10 millones de euros.

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