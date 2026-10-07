El talento del portero italiano Lorenzo Palmisani no está pasando desapercibido para los grandes del fútbol italiano. La Juventus ya se ha movido con mucha fuerza y con antelación por el futbolista de la generación de 2004, protagonista también con la camiseta de la selección italiana sub-21, pero la Juventus no está sola.





Así lo confirmó el presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, que, hablando con Sky Sport, a una pregunta directa sobre el Inter confirmó el interés del club nerazzurro, aunque desmintió posibles negociaciones.



