Presidente de la Federación Austriaca: «¿Rangnick? No podemos competir con un gran club, pero confiamos en que renueve su contrato»

El presidente del consejo de supervisión de la Federación Austriaca de Fútbol (ÖFB), Josef Pröll, destacó en ORF el esfuerzo para cumplir las peticiones del seleccionador Ralf Rangnick: «Lo queremos y conoce los puntos clave. Esperamos su decisión en los próximos días o semanas. Estamos confiados. Financieramente no podemos competir con clubes como el Milan, pero creemos haber cumplido sus peticiones; nuestra relación es abierta y clara», concluyó.