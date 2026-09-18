«¡Presente y futuro!»: por qué Jesus eligió a Cristiano Ronaldo y a cuatro caras nuevas

El nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, anunció oficialmente su primera convocatoria de 25 jugadores, mientras el país comienza la defensa del título de la UEFA Nations League en el Grupo A4. El delantero legendario Cristiano Ronaldo lidera el ataque junto a cuatro incorporaciones destacadas a la lista.

El portero Samuel Soares recibió su primera convocatoria con la selección absoluta como la principal sorpresa de la lista.

Nuno Tavares, Joao Palhinha y Fabio Silva también entraron en la convocatoria tras perderse recientemente la fase final del Mundial de 2026.