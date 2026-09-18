AFP
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«¡Presente y futuro!»: por qué Jesus eligió a Cristiano Ronaldo y a cuatro caras nuevas
Jesus mantiene a Ronaldo e introduce cuatro caras nuevas
El nuevo seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, anunció oficialmente su primera convocatoria de 25 jugadores, mientras el país comienza la defensa del título de la UEFA Nations League en el Grupo A4. El delantero legendario Cristiano Ronaldo lidera el ataque junto a cuatro incorporaciones destacadas a la lista.
El portero Samuel Soares recibió su primera convocatoria con la selección absoluta como la principal sorpresa de la lista.
Nuno Tavares, Joao Palhinha y Fabio Silva también entraron en la convocatoria tras perderse recientemente la fase final del Mundial de 2026.
- ZUMA Press Wire
El entrenador justifica las elecciones de la plantilla y la familiaridad
Jesus explicó el razonamiento detrás de la incorporación de las cuatro incorporaciones clave, y señaló que ya había trabajado anteriormente con tres de ellas. El seleccionador subrayó la importancia de elegir jugadores capaces de ofrecer un impacto inmediato y, al mismo tiempo, seguir siendo opciones fundamentales de cara a futuros ciclos internacionales.
También insistió en que el estado de forma actual a nivel nacional desempeñó un papel central en cada decisión.
«De los cuatro, aparte de Fabio, con quien no he trabajado, con los otros tres ya he trabajado antes», declaró Jesus. «Son jugadores que ya me conocen, y yo los conozco. Excepto Joao, están en los primeros años de la veintena, y en 2030 todavía no habrán cumplido los 30, así que son jugadores del presente y del futuro».
Palhinha vuelve mientras se desvela la lista completa de convocados
La convocatoria de 25 jugadores cuenta con el regreso de Joao Palhinha tras una ausencia internacional de casi un año, mientras que Jose Sa, Nelson Semedo, Samu Costa, Goncalo Guedes y Matheus Nunes se quedaron fuera. La lista completa por posiciones incluye:
- Porteros: Diogo Costa, Rui Silva, Samuel Soares.
- Defensas: Goncalo Inacio, Renato Veiga, Ruben Dias, Tomas Araujo, Joao Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Tavares, Nuno Mendes.
- Centrocampistas: Bruno Fernandes, Joao Palhinha, Ruben Neves, Joao Neves, Vitinha, Bernardo Silva.
- Delanteros: Cristiano Ronaldo, Fabio Silva, Trincao, Francisco Conceicao, Goncalo Ramos, Joao Felix, Pedro Neto, Rafael Leao.
- SOPA Images
Portugal se prepara para un exigente calendario de inicio
Jesus hará su debut oficial como seleccionador el 24 de septiembre contra Gales en el estadio de Alvalade. Portugal viajará después para medirse a Noruega tres días más tarde, el 27 de septiembre, antes de visitar Dinamarca el 1 de octubre.
La fase inicial concluye con un segundo partido contra Noruega en el estadio do Dragao el 4 de octubre.
La selección se reunirá en breve para empezar la preparación táctica bajo las órdenes de su nuevo seleccionador.
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