El invierno se acerca, pero ya falta menos para el Mundial de 2026. Comienza el 11 de junio y lo organizan Estados Unidos, México y Canadá.

Lionel Scaloni y Argentina buscarán defender el título obtenido en Catar 2022, el tercero de su historia.

De cara al torneo, marcas como adidas, Nike y PUMA han presentado nuevas equipaciones. El 5 de noviembre de 2025 adidas presentó las camisetas locales de 22 selecciones, entre ellas la campeona Alemania, España, Bélgica y la anfitriona México. La colección fusiona identidades históricas con un estilo moderno y vanguardista.

adidas

Cada diseño muestra los colores y motivos que celebran la historia, los paisajes y la arquitectura de cada país, uniendo a los aficionados en torno a su pasión.

El 20 de marzo de 2026 presentó las equipaciones de visitante de las 25 federaciones asociadas. Inspiradas en la cultura de cada país, reinterpretan la estética clásica de adidas —patrones geométricos y líneas verticales estilizadas— con un estilo moderno que conecta con aficionados y deportistas.

PUMA

El trébol de adidas, símbolo de originalidad, regresa al pecho derecho de cada camiseta por primera vez en 36 años. Cada prenda rinde homenaje a la cultura futbolística de los 90, se ha rediseñado para cumplir con las exigencias actuales y se ha confeccionado con orgullo para deportistas y aficionados.

El 20 de marzo de 2026 Nike cerró el ciclo presentando las equipaciones local y visitante de sus federaciones. Cada diseño explora el legado y la identidad de los equipos e irradia optimismo.

Nike

Clave en esta visión es la tecnología de enfriamiento de alto rendimiento Aero-FIT de Nike, que usa diseño computacional y un tejido especializado para ayudar a los jugadores a mantenerse frescos en las condiciones extremas previstas durante el torneo de este verano.

El 24 de marzo de 2026, PUMA presentó las equipaciones de sus selecciones para el Mundial. Cada diseño refleja la identidad y la tradición de su país, y nos ha cautivado. Están pensadas para el más alto nivel del fútbol, pero mantienen la pasión que se vive en cada cancha.

Da igual si lo sigues desde casa, organizas una fiesta con amigos o viajas al torneo: vístete a la altura. En GOAL te mostramos todos los modelos para que elijas el tuyo:

Tienda: Equipaciones del Mundial 2026