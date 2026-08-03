El Fenerbahçe está dispuesto a «tirar la casa por la ventana» para llevar a Rashford a Estambul este verano, según The Sun. La información sugiere que el gigante turco ya se ha puesto en contacto con los representantes del jugador de 28 años mientras intenta cerrar una de las operaciones más sorprendentes del mercado de fichajes. Se espera que el nuevo entrenador, Ismail Kartal, cuente con un fuerte respaldo de la directiva del club en su intento de poner fin al reciente dominio del Galatasaray en la Superliga turca.

Se dice que Rashford es uno de los tres objetivos principales de una lista elaborada por el conjunto turco. En ella también figuran el extremo del Crystal Palace Ismaila Sarr y la estrella del AC Milan Rafael Leao. Aunque Leao también ha sido vinculado con un posible movimiento a Turquía, la persecución de Rashford representa una importante declaración de intenciones.







