Pablo Felipe marcó su primer gol con el West Ham United el martes por la noche, pero el hito quedó eclipsado por la derrota por 3-2 ante el Fulham en la tercera ronda de la Carabao Cup. El delantero de 22 años definió desde un ángulo cerrado en su 22.ª aparición para poner el 2-2 antes de que Oscar Bobb marcara el gol de la victoria en los últimos minutos para los visitantes.

El fichaje veraniego Morato había neutralizado antes el tanto inicial de Rodrigo Muniz, antes de que Cesar Palacios volviera a adelantar al Fulham.

El West Ham United debe ahora volver a centrarse en la liga tras cuatro victorias consecutivas en la Championship.