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¡Preparado para la guerra! Pablo pone la mira en el choque contra el Millwall tras estrenar su cuenta goleadora con el West Ham
Pablo se estrena pese a la eliminación en la copa
Pablo Felipe marcó su primer gol con el West Ham United el martes por la noche, pero el hito quedó eclipsado por la derrota por 3-2 ante el Fulham en la tercera ronda de la Carabao Cup. El delantero de 22 años definió desde un ángulo cerrado en su 22.ª aparición para poner el 2-2 antes de que Oscar Bobb marcara el gol de la victoria en los últimos minutos para los visitantes.
El fichaje veraniego Morato había neutralizado antes el tanto inicial de Rodrigo Muniz, antes de que Cesar Palacios volviera a adelantar al Fulham.
El West Ham United debe ahora volver a centrarse en la liga tras cuatro victorias consecutivas en la Championship.
- Getty Images Sport
Un delantero reflexiona sobre un hito agridulce
Tras el partido, Pablo admitió sentimientos encontrados después de romper su sequía goleadora con el club del este de Londres. Expresó alivio por ver puerta, pero decepción por no haber logrado la clasificación.
El brasileño subrayó que la actuación del equipo ante un rival de la máxima categoría les dio mucha confianza.
«Estaba muy ansioso por marcar ese primer gol, y es una pena que no hayamos conseguido el resultado», afirmó Pablo. «No vamos a bajar la cabeza. Tenemos que seguir trabajando y luchando para llegar mejor a nuestro próximo partido».
El West Ham pone la mira en el duelo contra el Millwall
La derrota deja al West Ham con poco tiempo para reaccionar antes del esperado derbi del sábado contra el Millwall en The Den. El partido supone el primer enfrentamiento oficial entre los dos clubes londinenses rivales desde febrero de 2012, cuando el West Ham logró una victoria por 2-1.
Con una ventaja de cuatro puntos sobre sus perseguidores en lo más alto de la clasificación, el West Ham aspira a proteger su liderato.
Pablo confirmó que la plantilla comprende plenamente la importancia del choque para la afición.
- Sportimage
El delantero promete estar totalmente centrado en el derbi de Londres
Pablo insistió en que el West Ham llegará a The Den totalmente preparado para sumar los tres puntos. Tras incorporarse al club en enero, el delantero está deseando dejar su huella en su primer contacto con esta rivalidad.
El West Ham aspira a reaccionar de inmediato y mantener su impulso en la lucha por el ascenso.
«Sé que hay una gran rivalidad con el Millwall», añadió Pablo. «Vamos a estar centrados al 100 %. Sabemos que es un partido importante, así que vamos a hacer todo lo posible para conseguir la victoria».
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