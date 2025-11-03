AFP
¡Preocupación en el PSG! Ousmane Dembélé amenaza con perderse el duelo de Champions League contra el Bayern Múnich
'Duele, duele mucho' - Los preocupantes comentarios de Dembélé tras el partido
Los preparativos del PSG para su crucial enfrentamiento de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich se han visto empañados por dudas sobre el estado físico de Ousmane Dembélé, con informes contradictorios que mantienen en vilo al club.
El extremo de 28 años figura como duda importante para el choque del martes en el Parc des Princes, según L’Équipe. Su posible ausencia sería un golpe significativo para los campeones franceses, que recibirán a un Bayern que ha ganado los 15 partidos disputados en todas las competiciones esta temporada.
Las alarmas sobre la condición de Dembélé se encendieron tras la victoria de último minuto del PSG por 1-0 ante el OGC Niza en la Ligue 1 el sábado. El delantero, manejado con cautela tras una reciente lesión en el muslo, entró desde el banquillo para disputar los últimos 15 minutos del encuentro.
Durante la celebración del gol de Gonçalo Ramos en el minuto 94, las cámaras de Ligue 1+ captaron a Dembélé hablando con su compañero Achraf Hakimi, lo que generó preocupación. Se le escuchó quejarse de su muslo derecho: “Me duele, me duele mucho”.
Posteriormente, Dembélé añadió: “Me duele el muslo… me duele demasiado”, dejando entrever un posible retroceso en su recuperación y provocando inquietud en el cuerpo técnico a solo días de su partido europeo más importante de la temporada.
Preocupación en el PSG por la condición física de Dembélé y el ataque
La preocupación en el PSG se intensifica por los problemas físicos en su ataque. Según L’Equipe, el club no quiere “arriesgar otra lesión” tras la reciente baja de Désiré Doué. La joven promesa de 20 años sufrió un desgarro grave en el muslo contra el Lorient y se espera que esté varias semanas fuera, convirtiéndose en el único otro ausente confirmado del equipo.
Por su parte, Dembélé sigue recuperándose de su lesión en los isquiotibiales sufrida con la selección francesa en septiembre, y apenas está retomando su mejor forma física. El extremo ha sido reintegrado de manera gradual por el entrenador Luis Enrique, quien ha instado a la prudencia. En una reciente rueda de prensa, Enrique destacó que el club debe “mantener la calma” y vigilar de cerca las “sensaciones” del jugador para evitar una recaída. Desde su regreso, Dembélé solo ha sido titular en un partido, frente al Lorient.
Dembélé vuelve a los entrenamientos en un giro positivo
A pesar del pánico inicial tras sus comentarios después del partido del sábado, el PSG recibió un respiro el lunes por la mañana cuando Dembélé se reincorporó al entrenamiento completo con el equipo.
Según RMC Sport, el ganador del Balón de Oro 2025 participó en la sesión en el Camp des Loges “sin molestias aparentes” y no mostró signos de lesión durante los ejercicios. La importancia de la situación quedó reflejada en la presencia del presidente del club, Nasser Al-Khelaïfi, y del director deportivo, Luis Campos, quienes observaron de cerca la preparación y condición del extremo.
Aunque su participación sugiere que hay “pocas dudas sobre su disponibilidad” para la convocatoria, RMC Sport advierte que su rol en el partido sigue siendo incierto. Todavía está por definirse si Dembélé arrancará desde el banquillo, lo que parece lo más probable dada la prudencia de Luis Enrique y las pocas titularidades del jugador desde septiembre.
El cuerpo médico del PSG y Enrique tomarán la decisión final el martes, buscando equilibrar la importancia del partido con el riesgo de una recaída que pueda alejar a su atacante más potente por más tiempo.
Próximo desafío: El PSG se prepara para el choque decisivo contra rivales invictos
La preocupación por la condición física de Dembélé aumenta antes de un enfrentamiento decisivo en la fase de grupos de la Liga de Campeones. PSG y Bayern Múnich llegan invictos a la Jornada 4, con ambos equipos sumando nueve puntos tras tres victorias y separados únicamente por la diferencia de goles: PSG con un 13-3 (+10) y Bayern con 12-2 (+10).
El partido en el Parc des Princes podría definir al líder del grupo y otorgar un sorteo más favorable en las rondas eliminatorias. El Bayern, dirigido por Vincent Kompany, llega en un momento impresionante, con 15 victorias consecutivas en todas las competiciones esta temporada.
Luis Enrique espera contar con Dembélé, aunque solo sea como opción desde el banquillo, para aportar creatividad y desequilibrio ante un rival alemán tan sólido y dominante.
