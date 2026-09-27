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¡Preocupación por lesión en el Liverpool! Alexander Isak, enviado a casa de la selección de Suecia tras un golpe en la Nations League
Una estrella de Anfield sufre un revés internacional
Liverpool ha confirmado oficialmente que Isak regresará al club antes de lo previsto tras sufrir un problema físico mientras estaba concentrado con su selección. El internacional sueco, que ha estado en un estado de forma sensacional para el gigante de la Premier League, tenía previsto inicialmente representar a su país en un calendario de cuatro partidos durante este parón internacional. Sin embargo, después de participar en el encuentro inaugural, se perderá ahora los tres compromisos restantes de la campaña de Suecia en la Nations League en esta ventana para centrarse en su recuperación en el AXA Training Centre.
El club publicó un comunicado oficial para informar a los aficionados sobre la situación, explicando los siguientes pasos para el exjugador del Newcastle. El comunicado señalaba: "Alexander Isak regresará al Liverpool desde la concentración internacional debido a una lesión menor. El delantero no participará en los tres partidos restantes de Suecia en el actual parón internacional y ahora será evaluado por los servicios médicos del club en el AXA Training Centre".
- Getty Images Sport
Buen comienzo productivo de la nueva campaña
Isak jugó los 90 minutos completos y marcó un gol en la victoria de Suecia por 2-1 sobre Rumanía el viernes. Sin embargo, el delantero del Liverpool se perderá ahora el duelo del lunes contra Polonia, así como los próximos partidos del Grupo 4 de la Liga B ante Bosnia-Herzegovina el 2 de octubre y el encuentro de vuelta contra Rumanía el 5 de octubre.
Isak ya ha visto puerta en cuatro ocasiones en solo cinco apariciones en la Premier League, lo que supone más de la mitad de todos los goles del Liverpool en la competición hasta ahora. Su contribución más reciente fue el tanto decisivo ante el Bournemouth, un gol que le permitió superar ya su registro goleador de una complicada temporada de debut en Anfield. Actualmente, solo la superestrella del Manchester City Erling Haaland está por delante de él en la carrera por la Bota de Oro de la Premier League, lo que pone de relieve su importancia en el planteamiento táctico de Iraola.
Los clubes de la Premier League, en máxima alerta
El Liverpool no es el único equipo que afronta problemas de efectivos durante lo que se ha convertido en un exigente parón internacional para los entrenadores de clubes. La «maldición del parón internacional» parece estar golpeando a varios clubes de primer nivel al mismo tiempo, y Arsenal y Sunderland también han informado de lesiones de delanteros clave. El jueves por la noche, Kai Havertz se vio obligado a retirarse con Alemania, mientras que Brian Brobbey también sufrió un golpe durante ese mismo choque de alta intensidad entre Alemania y Países Bajos en Ámsterdam.
Con este parón internacional en concreto prolongado, la Premier League no tiene previsto reanudarse hasta el segundo fin de semana de octubre. Esto da al departamento médico del Liverpool un pequeño margen de tiempo para trabajar en el estado físico de Isak, pero la enorme cantidad de partidos que se avecinan significa que Iraola estará desesperado por que su talismán evite una larga ausencia.
- AFP
Duras pruebas esperan tras el parón internacional
El Liverpool ocupa actualmente la sexta posición de la clasificación de la Premier League con nueve puntos, a seis del líder, el Manchester City. Tras la conclusión del parón internacional, el Liverpool afronta un duelo de altos vuelos contra el City en Anfield el 11 de octubre.
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