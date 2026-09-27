Liverpool ha confirmado oficialmente que Isak regresará al club antes de lo previsto tras sufrir un problema físico mientras estaba concentrado con su selección. El internacional sueco, que ha estado en un estado de forma sensacional para el gigante de la Premier League, tenía previsto inicialmente representar a su país en un calendario de cuatro partidos durante este parón internacional. Sin embargo, después de participar en el encuentro inaugural, se perderá ahora los tres compromisos restantes de la campaña de Suecia en la Nations League en esta ventana para centrarse en su recuperación en el AXA Training Centre.

El club publicó un comunicado oficial para informar a los aficionados sobre la situación, explicando los siguientes pasos para el exjugador del Newcastle. El comunicado señalaba: "Alexander Isak regresará al Liverpool desde la concentración internacional debido a una lesión menor. El delantero no participará en los tres partidos restantes de Suecia en el actual parón internacional y ahora será evaluado por los servicios médicos del club en el AXA Training Centre".