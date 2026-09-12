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¡Preocupación por las lesiones en el Tottenham! Pedro Porro y Destiny Udogie, fuera del duelo contra el Everton tras la advertencia de De Zerbi
De Zerbi opta por la cautela con el dúo defensivo
Los aficionados del Tottenham recibieron una noticia poco agradable el sábado por la tarde, ya que las alineaciones confirmadas revelaron la ausencia tanto de Porro como de Udogie para la visita del Everton.
Después de que ambos formaran parte del once inicial en el frustrante empate sin goles del pasado fin de semana a domicilio ante el Nottingham Forest, su ausencia total de la convocatoria en el Tottenham Hotspur Stadium provocó preguntas inmediatas.
En su rueda de prensa previa al partido del viernes, el técnico italiano fue transparente sobre los riesgos de alinear al dúo y admitió que unos problemas musculares menores le habían obligado a tomar esa decisión. «Porro sintió una pequeña molestia muscular, tenemos que ver mañana si está disponible o no, pero en este momento no quiero asumir ningún riesgo. Lo mismo [con] Udogie», dijo De Zerbi.
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Desgaste físico y resaca del Mundial
El entrenador profundizó en los desafíos específicos a los que se enfrentan sus laterales, y señaló que la participación de Porro en la competición internacional ha influido en su fatiga actual. «Porro y Udogie son jugadores similares porque uno, Pedro, jugó un Mundial, un Mundial largo, y ya sabíamos después del Mundial que podía ser una gestión difícil para él», explicó De Zerbi.
La situación de Udogie es igualmente delicada, dada su reciente historia de problemas físicos en el norte de Londres. El internacional italiano ha pasado con frecuencia por la enfermería, y el club está desesperado por evitar que se repita la temporada interrumpida que sufrió el año pasado. «En el caso de Udogie, la temporada pasada sufrió muchas lesiones, jugó 60 minutos en Nottingham y también tenemos que gestionar a Destiny de la mejor manera posible», añadió el entrenador.
Fernandes sigue siendo positivo pese al lento arranque
Aunque las bajas en defensa son un golpe, el fichaje veraniego Matheus Fernandes ha hablado sobre el alto nivel de exigencia y la calidad dentro de la plantilla. Pese a que el equipo no logró ganar sus primeros partidos, el centrocampista de 85 millones de libras mantiene la confianza en que el proyecto de De Zerbi acabará dando sus frutos.
Fernandes, que llegó procedente del West Ham tras una etapa muy productiva en el este de Londres, señaló la contagiosa pasión del entrenador como la principal razón de su llegada al Tottenham Hotspur Stadium, incluso con el interés del Manchester United.
"Creo que puedo ser mucho mejor jugador de lo que fui la temporada pasada", dijo el internacional portugués. "Si miras la plantilla, es un gran equipo con grandes jugadores, jugadores importantes, jugadores con experiencia, jugadores con muchísima calidad. Así que, cuando juegas con mejores jugadores, creo que juegas mejor. Por eso, creo que puedo ser mucho mejor".
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Reajuste defensivo en el estadio del Tottenham Hotspur
Con los dos habituales apartados, los focos apuntaron a Archie Gray y Andy Robertson para aportar la solidez defensiva y la amplitud ofensiva necesarias. Gray, el polivalente adolescente, ha sido utilizado a menudo en una variedad de roles desde su sonado traspaso desde el Leeds United, pero la prueba de medirse a los extremos físicos del Everton suponía un desafío nuevo.
Mientras tanto, el experimentado Robertson, que ya ha vivido su buena dosis de partidos de alto voltaje en la Premier League, tenía la tarea de replicar los movimientos hacia dentro y las subidas por banda que Udogie suele ofrecer en el último tercio.
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