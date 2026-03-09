Preocupación por Jamal Musiala y Jonas Urbig: el FC Bayern podría pagar caro su gran actuación contra el Atalanta de Bérgamo

Además, Jonas Urbig también tuvo que abandonar el campo ayudado por dos asistentes tras el gol que supuso el 6-1 definitivo, pocos instantes antes del pitido final. El sustituto del lesionado Manuel Neuer había chocado violentamente con Nikola Krstovic antes de que Mario Pasalic rematara a puerta.

Poco antes, Alphonso Davies ya había sido sustituido entre lágrimas. Por el momento, no se ha dado un diagnóstico sobre los tres desafortunados.

El director deportivo Max Eberl dio una primera actualización tras el partido sobre la gravedad de las lesiones: «Phonzie probablemente tenga una lesión muscular. Jonas recibió un golpe en la cabeza. Está un poco aturdido y, por supuesto, ahora tiene un fuerte dolor de cabeza. Todavía no puedo decir con certeza qué ha pasado. En el caso de Jamal, al final fue más bien una medida de precaución. Notó algo en el tobillo, pero nada grave. Me parece que es el menos grave. En cuanto a los otros dos, tendremos que esperar». Kompany también dio una cautelosa señal de alivio.

«Esperemos que las lesiones de Alphonso y Jamal no sean graves», dijo el capitán Joshua Kimmich en Amazon Prime Video. «Eso nos costó mucho la temporada pasada. No puede volver a pasar esta temporada».