¿Tendrá el FC Bayern de Múnich que prescindir del versátil defensa Konrad Laimer en las decisivas semanas que se avecinan? El austriaco se perdió el partido amistoso contra Ghana por una lesión; en cualquier caso, su entrenador, Ralf Rangnick, no quiere correr ningún riesgo.
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Preocupación ante el duelo contra el Real Madrid: la estrella del FC Bayern de Múnich está lesionada
Aún no se sabe con certeza si Laimer estará de baja ni cuánto tiempo durará su baja, pero lo que sí es seguro es que el jugador de 28 años tuvo que quedarse en el banquillo durante los 90 minutos del partido que terminó con una victoria por 5-1 contra el rival de Alemania en el Mundial el viernes, debido a problemas en la rodilla.
«Konny entrenó ayer con normalidad y no tuvo problemas. Pero después del entrenamiento notó algo en la rodilla. Se trataba de una irritación, por lo que decidimos no correr ningún riesgo», explicó el seleccionador de la ÖFB, Rangnick, sobre la medida.
Las negociaciones contractuales con Laimer se han estancado
Laimer sigue con la selección nacional, que se enfrentará a Corea del Sur el martes en un partido amistoso, aunque aún no se sabe si jugará. «Sabemos qué partidos le quedan por delante. No necesitamos poner a prueba a Konny. Sabemos lo que vale», afirmó Rangnick.
El Bayern también sabe lo que tiene en Laimer: el extremo es uno de los jugadores clave del equipo del entrenador Vincent Kompany. Salvo por algunas lesiones leves, es titular indiscutible en el FCB.
Pero Laimer también conoce su valor, por lo que la renovación de contrato que persigue el Bayern más allá del verano de 2027 se está revelando más difícil de lo que se pensaba inicialmente. Como siempre, se trata del dinero y del reconocimiento que conlleva.
Los importantes enfrentamientos del Bayern contra el Real Madrid y el Leverkusen
Tras el parón internacional, el Bayern se enfrentará primero al SC Friburgo en la Bundesliga, antes de disputar los dos partidos de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, los días 7 y 15 de abril. Una semana más tarde, el Bayern visitará al Bayer Leverkusen en la semifinal de la Copa DFB.
Konrad Laimer: Estadísticas de la temporada 2025/26
Concurso
Partidos
Goles
Asistencias
Bundesliga
22
3
5
Liga de Campeones
7
-
4
Copa DFB
4
-
-
Supercopa
1
-
-