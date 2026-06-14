Neymar entró en la convocatoria de Brasil para el Mundial sobre la hora y no jugó contra Marruecos por problemas en la pantorrilla. La Seleção confía en que el jugador de 34 años del FC Santos esté listo para el segundo partido contra Haití.

Carlo Ancelotti no lo ha incluido en el once inicial, así que, en lo deportivo, la superestrella no será el centro de atención. Sin embargo —y ya se vio ante Marruecos—, para los brasileños Neymar resulta clave incluso desde el banquillo, sobre todo para Vinicius Junior, su sucesor como referente de la Seleção.

Porque Vinicius no debe cargar solo con la enorme presión de llevar a Brasil, la nación del fútbol, sobre sus hombros. Esa presión trasciende el césped, y es justo ahí donde Neymar le quita mucho peso.

Lesionado ante Marruecos, Neymar apareció una y otra vez en pantalla, acaparando la atención. Vinicius lo sabe y se concentra en el juego.

En la primera parte, con Brasil sufriendo ante la presión marroquí, Vinicius asumió el protagonismo y se convirtió en el espectáculo. Sus acciones individuales generaron casi todo el peligro de Brasil y, en el minuto 32, una de sus incursiones acabó en el espectacular 1-1.