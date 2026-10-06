Pio Esposito, delantero centro del Inter y de Italia, un día después del 3-1 de Italia contra Turquía, partido en el que el jugador de 21 años marcó (7 goles en 13 partidos), habló al margen del Premio Vialli, donde recibió el Premio Goleador: "Solo puedo agradecer al seleccionador la confianza que me ha dado desde el principio. Vestir la camiseta de Italia siempre es una emoción especial, siempre diferente. Llevo vistiendo la camiseta de Italia desde la Sub-16. Cuando vistes la camiseta de Italia es la emoción más bonita: es el sueño de todo niño cuando empieza a jugar al fútbol".
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Premio Vialli, Pio Esposito: «Orgulloso, Luca era una persona muy humilde y un ejemplo para los jóvenes»
VIALLI
«De Vialli», observó, «siempre he oído hablar como de una persona muy humilde y un ejemplo para los jóvenes, con sólidos valores morales fuera del campo. Recibir este premio me enorgullece mucho», concluye el futbolista de la generación de 2005, delantero del Inter y de Italia.
EL INTER
Sobre cuánto juega en el Inter: "En el Inter están los dos delanteros más fuertes del campeonato. Es normal que haya mucha alternancia. Estoy orgulloso de haberme ganado mi espacio: miramos el momento, paso a paso; no olvido que vengo de la Serie B y en un año he jugado cincuenta partidos".
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