Premio Vialli, Pio Esposito: «Orgulloso, Luca era una persona muy humilde y un ejemplo para los jóvenes»

Pio Esposito, delantero centro del Inter y de Italia, un día después del 3-1 de Italia contra Turquía, partido en el que el jugador de 21 años marcó (7 goles en 13 partidos), habló al margen del Premio Vialli, donde recibió el Premio Goleador: "Solo puedo agradecer al seleccionador la confianza que me ha dado desde el principio. Vestir la camiseta de Italia siempre es una emoción especial, siempre diferente. Llevo vistiendo la camiseta de Italia desde la Sub-16. Cuando vistes la camiseta de Italia es la emoción más bonita: es el sueño de todo niño cuando empieza a jugar al fútbol".