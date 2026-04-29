Luis Enrique resumió la locura de la noche con una paradoja: «Nos merecíamos ganar, empatar y perder». Así habló el técnico del París Saint-Germain tras el memorable 5-4 (3-2) ante el FC Bayern, un partido «fantástico».
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«Pregunté cuántos goles necesitábamos para ganar»: el entrenador del PSG, Luis Enrique, revela una curiosa conversación tras el espectáculo contra el Bayern de Múnich
El español no se hacía ilusiones: volver al escenario del triunfo en Múnich, donde el PSG se había alzado con el trono de Europa el 31 de mayo de 2025, no sería menos alocado que el primer acto de este histórico drama futbolístico. «El partido de vuelta será igual que el de ida. Hace cinco minutos les he preguntado a mis colaboradores cuántos goles necesitamos para ganar. ¡Al menos tres!».
Este París puede hacerlo, ¡y mucho más! Enrique ha creado un equipo que celebra el fútbol total: estrellas que luchan unas por otras, como Ousmane Dembélé, quien admitió riendo: «Si no corro, Luis Enrique me manda al banquillo». Con cambios de posición desconcertantes y un instinto asesino que impone incluso a la delantera centenaria del Bayern.
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«Con el marcador 5-2, esperábamos un mejor resultado»
«Sin duda, ha sido el mejor partido en el que he participado como entrenador», declaró Enrique tras el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones. «Nunca había visto tanta intensidad, ritmo y nivel físico. Hay que felicitar a todos».
Sus jugadores compartieron esa opinión: «Seguro que todos los aficionados al fútbol han disfrutado del partido», afirmó el capitán Marquinhos en Canal+. «En el campo fue un auténtico placer participar en este partido. Soñamos con encuentros así durante todo el año, desde que éramos niños».
Sin embargo, en Enrique se notaba un ligero pesar: «Con el 5-2 pensábamos en un resultado mejor», admitió el técnico de 55 años. El bajón final del PSG podría costarle caro en Múnich.
Enrique pronostica un FC Bayern «aún más fuerte» en el partido de vuelta
«El Bayern será aún más fuerte con el apoyo de su afición», pronosticó el entrenador, «pero volver allí nos traerá buenos recuerdos». Como aquel mágico 5-0 contra el Inter de Milán en la final más desigual de la era moderna. «Queremos salir al campo con la misma mentalidad y darlo todo para ganar».
Ya lo hizo ante el FC Barcelona (2-1), en Leverkusen (7-2), contra el AS Mónaco (3-2), frente al Chelsea (3-0) y en Liverpool (2-0). La lesión del lateral Achraf Hakimi, clave en la defensa, no mermó esa confianza. El marroquí se tocó la parte posterior del muslo tras un duelo con Konrad Laimer al final del partido.
«Tenemos una ventaja de un gol, pero, como hemos visto, eso no significa nada», afirmó el mediocampista Vitinha y añadió: «Igual vamos allí a ganar». O, como dijo Dembélé: «No hay motivo para cambiar nada».