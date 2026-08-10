Con la nueva temporada de la Premier League cada vez más cerca, el Liverpool sigue trabajando en la reconstrucción de su plantilla, especialmente en la línea defensiva.
Las dos derrotas en amistosos ante el Leeds United y el Mónaco pusieron de manifiesto la necesidad del equipo de contar con opciones defensivas adicionales, después de haber desperdiciado ventajas de dos goles en ambos partidos.
En este contexto, el Liverpool ha fichado al capitán del Barcelona, Ronald Araújo, en calidad de cedido durante una temporada, con una opción de compra definitiva por 55 millones de euros, mientras que el club inglés se hará cargo de su salario tras la aceptación del jugador de reducirlo para facilitar el traspaso, según un informe de la cadena ESPN.