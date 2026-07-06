«Preferiría que no jugara»: España quiere evitar a Cristiano Ronaldo, pero asume que le espera un duelo contra el mejor de la historia en los octavos de final del Mundial

De la Fuente admira a Ronaldo, pero espera que no juegue en los octavos de final. En vísperas del partido en el AT&T Stadium de Arlington, el seleccionador español reconoció el peligro que aún representa la estrella del Al-Nassr.

«Admiro a Cristiano y a gente como él, con carácter y ambición. Un ejemplo para todos», declaró De la Fuente a los periodistas. «Con el talento y la clase que tiene, puede decidir un partido en cualquier momento. Preferiría que no jugara, pero creo que lo hará y disfrutaremos de uno de los mejores jugadores de la historia, e intentaremos ser superiores a él y a ellos».



