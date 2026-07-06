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«Preferiría que no jugara»: España quiere evitar a Cristiano Ronaldo, pero asume que le espera un duelo contra el mejor de la historia en los octavos de final del Mundial
El máximo respeto por una leyenda
De la Fuente admira a Ronaldo, pero espera que no juegue en los octavos de final. En vísperas del partido en el AT&T Stadium de Arlington, el seleccionador español reconoció el peligro que aún representa la estrella del Al-Nassr.
«Admiro a Cristiano y a gente como él, con carácter y ambición. Un ejemplo para todos», declaró De la Fuente a los periodistas. «Con el talento y la clase que tiene, puede decidir un partido en cualquier momento. Preferiría que no jugara, pero creo que lo hará y disfrutaremos de uno de los mejores jugadores de la historia, e intentaremos ser superiores a él y a ellos».
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Reflexiones sobre la historia de Ronaldo
A pesar de su edad, Ronaldo sigue siendo el eje del ataque luso y motivo de debate. Algunos cuestionan si frena al equipo de Roberto Martínez, pero la selección española no lo cree. Gavi, joven promesa del Barcelona, advierte que el veterano sigue siendo una amenaza.
De la Fuente coincidió y advirtió que su equipo no puede relajarse si quiere llegar a cuartos: «Con Cristiano, nunca puedes bajar la guardia. No se puede dar ni un respiro a este tipo de futbolistas brillantes, pero confío en nuestros defensas. Ya veremos quién tiene más poder en esta batalla; creo que controlaremos todas estas situaciones».
Un último baile para Ronaldo
El partido tiene un peso emocional extra, pues este torneo marca el fin de una era para el exídolo del Real Madrid y el Manchester United. El jugador, de 41 años, ha anunciado que será su último Mundial, así que cada eliminatoria podría ser su despedida.
El capitán luso se muestra desafiante: «Juegue o no, siempre tendré un papel importante en esta selección. Terminaré cuando yo quiera, no cuando vosotros queráis». España debe ignorar el circo y centrarse en el obstáculo inmediato.
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Una final sin margen de error.
De la Fuente recordó a sus jugadores que ya no pueden permitirse experimentar en la fase de grupos y que ha llegado el momento de dar lo mejor de sí mismos para mantener la racha tras la victoria en dieciseisavos contra Austria. «No es una jornada más, mañana es una final y podría ser el último partido», subrayó el seleccionador español. «Es un torneo en el que se avanza fase a fase, pero lo que está en juego es inmediato. Tenemos margen de mejora y queremos estar un poco mejor en el próximo partido».
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