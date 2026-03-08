Predicción sobre el gran salto de JJ Gabriel a la Premier League, ya que el joven prodigio del Manchester United es comparado con la superestrella del Barcelona Lamine Yamal

Wes Brown, que llegó a ganar la Premier League y la Champions League con el United, ha hablado con Metro sobre Gabriel y sobre cuándo podría dar el salto a la primera plantilla: «El talento está ahí. Un talento increíble.

Con JJ Gabriel es cuestión de timing. Para el United, se trata de incorporarlo en el momento adecuado, en el que pueda rendir bien y ser apreciado. El mejor ejemplo es lo que ha hecho el Barcelona con Lamine Yamal. El talento estaba ahí, ahora lo sabemos. Si lo incorporas demasiado pronto y no funciona, la puerta puede cerrarse un poco. Todo el mundo sabe lo talentoso que eres, pero las oportunidades pueden disminuir.

Lo que diré, al ver a Gabriel, es que no tiene miedo, siempre está intentando que pase algo. La forma en que se desliza entre los jugadores es increíble.

La próxima temporada sin duda estará en el punto de mira, pero será cuestión de timing. No hay que presionarlo ni decirle «te necesitamos», porque a esa edad no es necesario. Solo tiene que disfrutar del fútbol y, cuando lleguen sus oportunidades, disfrutarlas. Pero le llegará su momento».